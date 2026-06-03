به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، امیلی تورنبری، رئیس کمیته امور خارجی مجلس عوام انگلیس تأکید کرد که دولت لندن در قبال مردم فلسطین کوتاهی کرده و نتوانسته سیاست‌های مستمر رژیم اسرائیل در کرانه باختری و نوار غزه را از نظر اقتصادی برای این رژیم پرهزینه کند.

وی با اشاره به موضوع به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی انگلیس اظهار داشت: این اقدام باید نخستین گام از یک سلسله اقدامات عملی می‌بود، اما در ادامه با تدابیر مشخص برای حمایت از راه‌حل دو دولتی همراه نشد.

تورنبری همچنین با اشاره به ادامه کشته شدن انسان‌ها و وخامت شرایط انسانی در غزه گفت: آنچه اکنون در غزه جریان دارد، قابل توصیف به عنوان یک آتش‌بس واقعی نیست.

رئیس کمیته امور خارجی مجلس عوام انگلیس در ادامه با بیان اینکه توسعه شهرک‌سازی در کرانه باختری باید از نظر اقتصادی برای رژیم صهیونیستی هزینه‌زا شود، هشدار داد که در صورت ادامه روند موجود و نبود اقدامات مؤثر بین‌المللی، آنچه در غزه رخ داده بار دیگر تکرار خواهد شد.

انگلیس خواستار ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده در شهرک‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی شده و همچنین اعمال تحریم علیه افرادی را مطرح کرده است که در حمایت و توسعه این شهرک‌ها نقش دارند.

دولت انگلیس روز ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ در اقدامی که بازتاب‌دهنده افزایش شکاف میان غرب و رژیم صهیونیستی توصیف شد، کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناخت.

پیش از این نیز نمایندگان پارلمان انگلیس در نشستی درباره بحران شدید انسانی در غزه، با انتقاد تند از دولت کی‌یر استارمر هشدار داده بودند که سکوت در برابر جنایات رژیم صهیونیستی، مصداق همدستی با نسل‌کشی و اقدامات غیرقانونی علیه مردم فلسطین است.

این نشست با پرسش فوری لیلا موران، نماینده حزب لیبرال دموکرات آغاز شد؛ نماینده‌ای که با روایت وضعیت دردناک مردم غزه، خواستار اقدام قاطع دولت انگلیس شد.

در مقابل، همیش فالکونر، معاون وزیر خارجه انگلیس ضمن محکوم کردن سیاست‌های رژیم صهیونیستی، از اقدامات ادعایی دولت در زمینه کمک‌رسانی سخن گفت، اما بسیاری از نمایندگان این اقدامات را ناکافی و دیرهنگام ارزیابی کردند.