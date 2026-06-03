به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه بیل پولت را به عنوان مدیر موقت سازمان اطلاعات ملی این کشور منصوب کرد. این در حالی است که او تجربه کافی در زمینه امنیت ملی ندارد و نکته قابل توجه آن که گفته شده پولت به نقش فعلی خود در نظارت بر سیاست‌های مسکن و وام نیز ادامه خواهد داد.

پولت که پیش از این حملات گسترده ای را علیه مخالفان سیاسی ترامپ انجام داده بود به جای تولسی گابارد تعیین شده است.

گابارد در اواخر ماه مه پس از یک دوره جنجالی که با اختلاف نظر با ترامپ بر سر جنگ ایران همراه بود، استعفا داد.

بر اساس قانون آمریکا مدیر سازمان اطلاعات ملی این کشور که در واقع مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اطلاعاتی نیز به شمار می رود باید تجربه گسترده‌ای در حوزه امنیت ملی داشته باشد، چیزی که پولت ندارد.

ترامپ با انتشار یک پست در فضای مجازی از پولت تمجید کرد و اظهار داشت که او تجربه زیادی در مدیریت حساس‌ترین مسئله آمریکا یعنی یکپارچگی بازارها دارد!