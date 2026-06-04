https://mehrnews.com/x3cf9b ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۲ کد مطلب 6850404 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۲ جشن و سرور در خیابان جمهوری اسلامی یاسوج یاسوج-مردم یاسوج با حضور در خیابان جمهوری اسلامی این شهر عید غدیر را جشن گرفتند. دریافت 5 MB کد مطلب 6850404 کپی شد مطالب مرتبط نماهنگ آیه غدیر همزمان با دهه امامت در یاسوج تولید شد برگزاری جشنهای غدیر با استقرار بیش از ۲۰۰ موکب در یاسوج اجرای برنامه های ویژه عید غدیر/ برپایی موکب ها در یاسوج نجفی: مهمونی کیلومتری زمینه ساز ارتقای نشاط اجتماعی در جامعه شده است راهپیمایی کیلومتری غدیر در یاسوج بوستان بزرگ غدیر یاسوج افتتاح شد برچسبها یاسوج مهمونی کیلومتری غدیر 1405 جشن غدیر
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