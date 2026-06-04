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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۲

جشن و سرور در خیابان جمهوری اسلامی یاسوج

جشن و سرور در خیابان جمهوری اسلامی یاسوج

یاسوج-مردم یاسوج با حضور در خیابان جمهوری اسلامی این شهر عید غدیر را جشن گرفتند.

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کد مطلب 6850404

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