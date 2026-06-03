https://mehrnews.com/x3cdT7 ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۴ کد مطلب 6849764 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۴ دعوت استاندار کهگیلویه و بویراحمد از مردم برای حضور در جشن عید غدیر یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد از مردم استان برای حضور در جشن های غدیر دعوت کرد. دریافت 23 MB کد مطلب 6849764 کپی شد مطالب مرتبط راهپیمایی کیلومتری غدیر در یاسوج بوستان بزرگ غدیر یاسوج افتتاح شد اجرای برنامه های ویژه عید غدیر/ برپایی موکب ها در یاسوج برگزاری جشنهای غدیر با استقرار بیش از ۲۰۰ موکب در یاسوج نماهنگ آیه غدیر همزمان با دهه امامت در یاسوج تولید شد برچسبها استانداری کهگیلویه و بویراحمد عید سعید غدیرخم یاسوج
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