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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۴

دعوت استاندار کهگیلویه و بویراحمد از مردم برای حضور در جشن عید غدیر

دعوت استاندار کهگیلویه و بویراحمد از مردم برای حضور در جشن عید غدیر

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد از مردم استان برای حضور در جشن های غدیر دعوت کرد.

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کد مطلب 6849764

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