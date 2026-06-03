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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۳

پایانه مرزی رازی قطب تجارت شمال‌غرب کشور؛ صادرات ۷۰ درصد رشد یافت

پایانه مرزی رازی قطب تجارت شمال‌غرب کشور؛ صادرات ۷۰ درصد رشد یافت

ارومیه- مدیر پایانه مرزی رازی از رشد ۷۰ درصدی صادرات از پایانه مرزی رازی به عنوان قطب تجارت شمال غرب کشور خبر داد.

اصغر کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پایانه مرزی رازی به عنوان یکی از مهم‌ترین دروازه‌های ارتباطی ایران و ترکیه، نقش موثری در توسعه مبادلات تجاری ایفا می‌کند، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۹۲ هزار و ۷۶۰ نفر مسافر، و همچنین ۲۰ هزار و ۸۴۵ دستگاه انواع سواری، ون و مینی‌بوس و ۱۲ هزار و ۴۶۶ دستگاه ناوگان عمومی از پایانه مرزی رازی عبور کرده‌اند.

مدیر پایانه مرزی رازی با اشاره به رونق فعالیت‌های تجاری و ترانزیتی در این پایانه افزود: در این مدت ۳ هزار و ۲۶۰ دستگاه ناوگان ترانزیتی به همراه ۵۱ هزار و ۶۹۱ تن کالا از پایانه مرزی رازی تردد کرده‌اند که نشان‌دهنده افزایش ظرفیت و نقش‌آفرینی این پایانه مرزی در زنجیره تجارت منطقه‌ای است.

کاظمی با بیان اینکه صادرات از پایانه مرزی رازی روندی صعودی و کم‌سابقه را تجربه می‌کند، تصریح کرد: میزان صادرات از این پایانه مرزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته و در سال ۱۴۰۴ نیز در مقایسه با سال ۱۴۰۳، بیش از ۳۰۰ درصد رشد صادراتی ثبت شده است که بیانگر افزایش تقاضا برای استفاده از این مسیر و توسعه مبادلات تجاری با کشور ترکیه و بازارهای اروپایی است.

وی افزود: پایانه مرزی رازی طی سال‌های اخیر به یکی از مسیرهای مهم صادراتی و ترانزیتی شمال‌غرب کشور تبدیل شده است.

مدیر پایانه مرزی رازی در ادامه به برنامه‌های توسعه‌ای این پایانه مرزی اشاره کرد و گفت: در راستای ارتقای خدمات‌رسانی و افزایش ظرفیت‌های عملیاتی، اقدامات مربوط به طرح جامع پایانه مرزی رازی پس از تصویب در شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور، وارد مرحله پیمان‌سپاری برای اجرا شده است.

کاظمی خاطرنشان کرد: همچنین ساماندهی و توسعه پایانه‌های مرزی استان از جمله رازی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: برای اجرای ایست اختیاری پایانه مرزی رازی نیز زمینی به وسعت ۹.۲ هکتار تملک و تصرف شده و مقدمات اجرایی این پروژه فراهم شده است؛ پروژه‌ای که با هدف کاهش توقف ناوگان در محدوده مرز، مدیریت ترافیک و تسهیل عبور و مرور برنامه‌ریزی شده است.

مدیر پایانه مرزی گفت: موضوع ایجاد ایست اختیاری و توسعه فضاهای پشتیبان این پایانه پیش‌تر نیز در طرح جامع مرز رازی مورد تأکید قرار گرفته بود.

کاظمی همچنین به پروژه‌های راهسازی منتهی به این مرز اشاره کرد و گفت: عملیات تعریض و ارتقای محور خوی – قطور – رازی در مقایسه با یک سال گذشته با سرعت بیشتری در حال اجراست و نقش مهمی در افزایش ایمنی و تسهیل دسترسی به پایانه مرزی رازی خواهد داشت.

وی ادامه داد: در این مسیر دو تقاطع غیرهمسطح مرتبط با راه‌آهن پیش‌بینی شده که یکی از آن‌ها به بهره‌برداری رسیده و تقاطع دوم نیز در حال اجراست و با تکمیل آن، بخش مهمی از گره‌های ترافیکی و نقاط حادثه‌خیز این محور برطرف خواهد شد.

مدیر پایانه مرزی رازی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های پایانه مرزی، تکمیل طرح‌های عمرانی، افزایش ظرفیت پذیرش مسافر و ناوگان و تسهیل فرآیندهای تجاری از مهم‌ترین برنامه‌های در دست اجرای این پایانه است و با بهره‌برداری از پروژه‌های پیش‌بینی شده، پایانه مرزی رازی بیش از پیش جایگاه خود را در مبادلات بین‌المللی و کریدورهای ترانزیتی منطقه تثبیت خواهد کرد.

کد مطلب 6848750

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