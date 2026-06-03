https://mehrnews.com/x3cdvd ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰ کد مطلب 6848789 استانها اردبیل استانها اردبیل ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰ پویش «یاعلی مددی» در اردبیل اردبیل- در این ویدئو بخشی از تصاویر مردم ولایی اردبیل در پویش یاعلی مددی را مشاهده می کنید. دریافت 3 MB کد مطلب 6848789 کپی شد مطالب مرتبط اطعام در غدیر؛ نه فقط یک وعده غذا بلکه ماندگاری پیام ولایت است عید غدیر فرصتی ارزشمند برای تقویت انسجام اجتماعی حجت الاسلام صمدی: غدیر تداوم مسیر ولایت و محور وحدت امت اسلامی است ایمان و باور نسل امروز، ایران را قدرت جدید جهان کرد مرزنشینان بیلهسوار عید غدیر را با راهپیمایی جشن میگیرند مناسبتهای پیش رو فرصتی برای همدلی و بصیرت است حضور مکرر مردم دارالارشاد اردبیل در تجمعات شبانه برچسبها اردبیل عید سعید غدیرخم چشم به راه مهمونی غدیر
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