۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶

ایمان و باور نسل امروز، ایران را قدرت جدید جهان کرد

اردبیل- امام جمعه منطقه مرزی ارشق با تأکید بر تداوم راه امام خمینی(ره) و رهبری، گفت: نسلی که در مکتب دو امام انقلاب تربیت شده، با ایمان و باور نسل امروز، ایران را قدرت جدید جهان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد باقری ارومی در خطبه های نماز جمعه این هفته با تبریک عید سعید غدیرخم ضمن بیان فضیلت و ویژگی های این روز بزرگ به اهمیت و جایگاه این عید بزرگ در میان اعیاد اسلامی پرداخت.

وی با بیان اینکه توحید و نبوت و امامت همچون حلقه های یک زنجیر به هم متصل و پیوسته هستند؛ شرط ایمان و کمال دین را در پذیرش امامت و ولایت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع) دانست و تصریح کرد: مسأله امامت باعث نا امیدی دشمنان دین و رضایت الهی از کامل شدن دین و تمام شدن نعمت هدایت شد.

امام جمعه منطقه مرزی ارشق با گرامیداشت فرا رسیدن سی و هفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره)، این مراسم را نه فقط یک مجلس یادبود یا بزرگداشت یک رهبر دینی و سیاسی بلکه مرور تاریخ و شناخت نقش تأثیرگذار امام (ره) بر معادلات سیاسی جهان در عصر معاصر دانست.

حجت الاسلام و المسلمین باقری ارومی تصریح کرد: در دوران جنگ سرد که دو ابرقدرت آن زمان یعنی آمریکا و شوروی حکومت ها و سرزمین ها را بین خودشان تقسیم کرده بودند و پس از پایان جنگ جهانی دوم، جنگ سیاسی، اقتصادی، علمی را آغاز کرده بودند؛ یک گفتمان جدید معنویت محور بر پایه دین توسط امام خمینی(ره) در دنیا مطرح و آشکار شد.

همان گفتمانی که با شعار نه شرقی، نه غربی و ایستادگی در برابر قدرت های طاغوتی مردم را از خواب غفلت بیدار کرد و با بی توجهی به ابرقدرت های توخالی و پوشالی نظام کمونیستی شوروری را به زباله دان تاریخ فرستاد و امروز هم در برابر آمریکای مستکبر و سلطه جو ایستاده و آن را به شدت خار و زبون کرده است.

امام جمعه منطقه مرزی ارشق گفت: راه امام(ره) در سیره و روش امام شهید حضرت آیت الله سیدعلی خامنه ای(ره) استمرار و ادامه یافت و او ملت ما را با ایمان و باور در برابر دشمنان تربیت کرد و نسل تربیت یافته در مکتب دو امام انقلاب امروز در محضر امام و رهبر عزیزمان حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای(حفظه الله) بر همان عهد و پیمان ایستاده و ایران اسلامی را به عنوان قدرت جدیدی به جهان معرفی کرده است.

