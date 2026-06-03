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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲

عید غدیر فرصتی ارزشمند برای تقویت انسجام اجتماعی

عید غدیر فرصتی ارزشمند برای تقویت انسجام اجتماعی

نمین- رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان نمین گفت: بی‌تردید برگزاری مراسم‌ عید غدیر نقش مهمی در ترویج فرهنگ ولایت، تقویت انسجام اجتماعی و انتقال معارف اهل بیت (ع) به نسل جوان خواهد داشت.

حجت الاسلام طاهر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه عید سعید غدیر خم یکی از بزرگ‌ترین اعیاد مسلمانان و روز اعلام ولایت و امامت حضرت علی (ع) است اظهار کرد: غدیر روزی است که پیامبر اکرم (ص)، به فرمان الهی، حضرت علی (ع) را به عنوان جانشین و ولی مسلمانان معرفی کردند. این واقعه تاریخی و سرنوشت‌ساز، نماد وحدت، ولایت‌مداری و تداوم مسیر هدایت اسلامی است و هر ساله با شور و شکوه خاصی در سراسر کشور گرامی داشته می‌شود.

وی افزود: مردم مؤمن و ولایت‌مدار شهرستان نمین نیز همواره استقبال چشمگیری از برنامه‌های فرهنگی و مذهبی عید غدیر داشته‌اند و امسال نیز برنامه‌های متنوعی برای بزرگداشت این عید بزرگ تدارک دیده شده است.

حجت الاسلام رحمانی تصریح کرد: در روز عید غدیر، هیئت بانوان شهرستان نمین با هدف ترویج فرهنگ اطعام و احسان در این عید بزرگ، مراسم اطعام بانوان را در مسجد میربابا نمین، مسجد جامع شهر آبی‌بیگلو و حوزه علمیه خواهران نمین برگزار خواهد کرد.

وی ادامه داد: این برنامه‌ها با مشارکت فعال اقشار مختلف مردم، به‌ویژه بانوان، جوانان و خانواده‌ها برگزار می‌شود و انتظار می‌رود همچون سال‌های گذشته با استقبال گسترده مردم شریف شهرستان نمین همراه باشد.

رئیس سازمان تبلیغات شهرستان نمین اظهارکرد: بی‌تردید برگزاری چنین برنامه هایی نقش مهمی در ترویج فرهنگ ولایت، تقویت انسجام اجتماعی و انتقال معارف اهل بیت (ع) به نسل جوان خواهد داشت و فرصتی ارزشمند برای تجدید پیمان با آرمان‌های غدیر و ولایت محسوب می‌شود.

کد مطلب 6848889

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