عید غدیر فرصتی ارزشمند برای تقویت انسجام اجتماعی

حجت الاسلام طاهر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه عید سعید غدیر خم یکی از بزرگترین اعیاد مسلمانان و روز اعلام ولایت و امامت حضرت علی (ع) است اظهار کرد: غدیر روزی است که پیامبر اکرم (ص)، به فرمان الهی، حضرت علی (ع) را به عنوان جانشین و ولی مسلمانان معرفی کردند. این واقعه تاریخی و سرنوشتساز، نماد وحدت، ولایتمداری و تداوم مسیر هدایت اسلامی است و هر ساله با شور و شکوه خاصی در سراسر کشور گرامی داشته میشود.
وی افزود: مردم مؤمن و ولایتمدار شهرستان نمین نیز همواره استقبال چشمگیری از برنامههای فرهنگی و مذهبی عید غدیر داشتهاند و امسال نیز برنامههای متنوعی برای بزرگداشت این عید بزرگ تدارک دیده شده است.
حجت الاسلام رحمانی تصریح کرد: در روز عید غدیر، هیئت بانوان شهرستان نمین با هدف ترویج فرهنگ اطعام و احسان در این عید بزرگ، مراسم اطعام بانوان را در مسجد میربابا نمین، مسجد جامع شهر آبیبیگلو و حوزه علمیه خواهران نمین برگزار خواهد کرد.
وی ادامه داد: این برنامهها با مشارکت فعال اقشار مختلف مردم، بهویژه بانوان، جوانان و خانوادهها برگزار میشود و انتظار میرود همچون سالهای گذشته با استقبال گسترده مردم شریف شهرستان نمین همراه باشد.
رئیس سازمان تبلیغات شهرستان نمین اظهارکرد: بیتردید برگزاری چنین برنامه هایی نقش مهمی در ترویج فرهنگ ولایت، تقویت انسجام اجتماعی و انتقال معارف اهل بیت (ع) به نسل جوان خواهد داشت و فرصتی ارزشمند برای تجدید پیمان با آرمانهای غدیر و ولایت محسوب میشود.
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