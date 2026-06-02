اطعام در غدیر؛ نه فقط یک وعده غذا بلکه ماندگاری پیام ولایت است

حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد باقری ارومی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت و ارزش عید غدیر خم، اظهار کرد: به فرموده امام صادق (ع)، عید سعید غدیر خم، عید بزرگ الهی و مهمترین عید مسلمانان است.

وی افزود: مسلمانان غیر از عیدهای فطر، قربان و جمعه، عید دیگری هم دارند که آن عید غدیر است؛ روزی که پیامبر اکرم (ص) حضرت علی بن ابیطالب (ع) را از طرف خداوند به عنوان امام و جانشین خود منصوب کردند و به حاضران دستور دادند که با عنوان امیرالمؤمنین به ایشان سلام کرده و با او بیعت نمایند.

امام جمعه منطقه مرزی ارشق گفت: عید سعید غدیر خم در آسمان و در میان ملائکه مشهورتر از اهل زمین است؛ چرا که آنان اهمیت مسئله امامت و جانشینی پیامبر اکرم (ص) را درک کردند، ولی بسیاری از کسانی که در حجةالوداع و روز غدیر در کنار پیامبر (ص) و حضرت امیر (ع) بودند، این مسئله را درک نکردند و حتی عدهای بنای مخالفت با آن نهادند.

باقری ارومی در ادامه افزود: اهمیت و فضیلت عید غدیر به بهترین صورت در آیه سوم سوره مبارکه مائده بیان شده است. خداوند پس از انجام مأموریت ابلاغ ولایت و امامت علی (ع) و معرفی ایشان به عنوان امیرالمؤمنین و امام المتقین از سوی پیامبر اکرم (ص)، اکمال دین و اتمام نعمت را اعلام میکند و می فرماید: با نصب امیرالمؤمنین و قرار گرفتن امامت در دین اسلام، آن را به عنوان دین کامل و نهایی برای شما پسندیدم. یعنی اسلام بدون امامت هنوز ناقص بود و با نصب امام و اعلام امامت، دین اسلام کامل و مورد رضایت پروردگار قرار گرفت.

امام جمعه منطقه مرزی ارشق در خصوص اهمیت برپایی موکب ها و حضور فعال هیئت های مذهبی در عید غدیر خم گفت: پیامبر اکرم (ص) در همان روز غدیر دستوری را تا روز قیامت برای ما صادر کردهاند و آن هم مسئله تبلیغ عید غدیر و موضوع امامت است؛ آنجا که فرمودند: «فَلْیُبَلِّغِ الْحاضِرُ الْغَائِبَ وَ الْوالِدُ الْوَلَدَ إلَی یَوْمِ الْقِیامَةِ»؛ یعنی حاضران به غایبان و پدر به فرزندش تا روز قیامت این مسئله را ابلاغ و تبلیغ نماید.

وی افزود: همه ما وظیفه داریم غدیر را بزرگ بداریم و سینه به سینه و نسل به نسل آن را به آیندگان انتقال دهیم، هر کسی با ابزاری که در دست دارد. شما عزیزان خبرنگار و رسانه با انعکاس اخبار و گزارشها و نشر مطالب علمی و فرهنگی؛ مداح و شاعر با مدح و رثا و شعرسرایی؛ علما و خطبا با منبر و سخنرانی؛ و آن عزیز هیئتی هم با برپایی موکب و برگزاری جشن. هر کس هر طور میتواند باید قدمی در راه ترویج غدیر بردارد.

امام جمعه منطقه مرزی ارشق به یکی از مسائل مهم در روز غدیر پرداخت و تأکید کرد: برای اطعام در روز عید غدیر ثواب بسیاری بیان شده که برابر با اطعام همه انبیا و پیامبران است. حالا چرا در چنین روزی مسئله اطعام را بیان میکنند؟ تا از یادها نرود؛ وگرنه مردم نیازمند یک وعده غذا نیستند. بلکه به آن شخصی که میخواهد جشن و سروری راه بیندازد یادآوری میکند که با نیت غدیر، این کار خیر خود را رنگ و بوی الهی بدهد تا در ذهن مردم ماندگار شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم امسال هم در این شرایط خاص و ویژه جنگی، مردم ما با برپایی جشنهای باشکوه عید غدیر خم، مهر و محبت و علاقه خود را به امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) و اطاعت از پیامبر اکرم (ص) بیش از سالهای گذشته نشان دهند و نوای «حیدر حیدر» در سراسر کشور علوی ما طنین انداز گردد.