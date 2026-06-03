به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، بازار ارزهای تجاری در مرکز مبادله ایران روزی آرام را پشت سر گذاشت و قیمت‌ها شاهد ثبات نسبی بودند. در این میان، دلار آمریکا با کاهش جزئی ۲ ریالی، نرخ خرید خود را به ۱,۴۵۸,۶۴۸ ریال و نرخ فروش را به ۱,۴۷۱,۸۹۵ ریال رساند که نشان‌دهنده عدم تغییر محسوس در وضعیت این ارز کلیدی است.

درهم امارات نیز با نرخ خرید ۳۹۷,۱۸۱ ریال و فروش ۴۰۰,۷۸۸ ریال، روند باثباتی را تجربه کرد. یورو، دیگر ارز پرمخاطب بازار، با نرخ خرید ۱,۶۹۸,۰۲۵ ریال و فروش ۱,۷۱۳,۴۴۶ ریال معامله شد که حاکی از پایداری قیمت این ارز اروپایی در روز جاری است.

روبل روسیه با قیمت خرید ۲۰,۱۰۲ ریال و فروش ۲۰,۲۸۵ ریال، یوان چین با نرخ خرید ۲۱۵,۶۸۰ ریال و فروش ۲۱۷,۶۳۹ ریال، و روپیه هند که با نرخ خرید ۱۵,۳۱۰ ریال و فروش ۱۵,۴۴۹ ریال خرید و فروش شد، همگی شاهد ثبات نسبی در قیمت‌های خود بودند.

در بخش دیگر بازار، یکصد ین ژاپن با نرخ خرید ۹۱۲,۳۳۵ ریال و فروش ۹۲۰,۶۲۱ ریال و همچنین هزار وون کره جنوبی با نرخ خرید ۹۶۱,۳۲۰ ریال و فروش ۹۷۰,۰۵۰ ریال، به معاملات خود ادامه دادند که این ارزها نیز تغییرات قابل توجهی را نسبت به روز گذشته ثبت نکردند.

به طور کلی، بازار ارزهای تجاری در مرکز مبادله ایران امروز شاهد ثبات قیمتی بود و نوسانات اندک در نرخ برخی ارزها، تغییری بنیادین در روند کلی بازار ایجاد نکرد.