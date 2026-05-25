کاهش قیمت دلار به تالار مرکز مبادله رسید+ جدول نرخ همه ارزها

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی داده‌های معاملاتی بازار ارز تجاری در مرکز مبادله ایران نشان می‌دهد نرخ دلار و سایر ارزهای پرمعامله امروز دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ نسبت به ابتدای هفته (شنبه ۲ خرداد) با کاهشی نسبی مواجه شده است.

وضعیت نرخ دلار در مرکز مبادله

در معاملات امروز، نرخ خرید دلار آمریکا به ۱,۴۵۹,۶۳۹ ریال و نرخ فروش آن به ۱,۴۷۲,۸۹۵ ریال رسید. این مقادیر نسبت به شنبه هفته جاری به‌ترتیب کاهشی معادل ۹,۳۰۰ ریال (در خرید) و ۹,۳۸۵ ریال (در فروش) را نشان می‌دهد که معادل ۰.۶۳ درصد کاهش است. با وجود این افت جزئی، روند کلی بازار همچنان نشان‌دهنده حفظ سطوح قیمتی در کانال‌های فعلی است.

نمودار زیر تغییرات روزانه نرخ دلار آمریکا در یک ماه اخیر را به ریال نشان می‌دهد.

بر اساس بررسی روند قیمتی از ابتدای سال جاری، دلار همچنان در مسیر صعودی میان‌مدت خود قرار دارد، اما نوسانات روزانه در هفته‌های اخیر با شیب ملایم‌تری پیگیری می‌شود. امروز نیز این شیب ملایم نزولی مشاهده شد.

نمودار زیر روند تغییرات نرخ دلار آمریکا در ۵۰۰ روز گذشته را به تومان نمایش می‌دهد که بیانگر جهت‌گیری کلی بازار ارز تجاری است.

وضعیت سایر ارزهای مهم

سایر ارزهای پرتقاضا نیز در مرکز مبادله ایران امروز هم‌راستا با دلار، کاهش‌های محدود و تقریباً هماهنگی را تجربه کردند. وضعیت نرخ ارزهای کلیدی به شرح زیر است (مقایسه با نرخ فروش شنبه):

یورو: با نرخ خرید ۱,۶۹۳,۴۵۷ ریال و فروش ۱,۷۰۸,۸۳۷ ریال قیمت‌گذاری شد. نسبت به شنبه (۱,۷۱۹,۸۲۱ ریال) حدود ۰.۶۴ درصد کاهش یافته است.

درهم امارات: به‌عنوان یکی از ارزهای مرجع در تجارت خارجی، با نرخ ۳۹۷,۴۵۱ ریال در بخش خرید و ۴۰۳,۶۱۶ ریال در بخش فروش معامله شد. نرخ فروش نسبت به شنبه (۴۰۳,۶۱۶ ریال) ۰.۶۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد (دقت: عدد فروش امروز ۴۰۱,۰۶۱ ریال است، نه ۴۰۳,۶۱۶ - اصلاح می‌شود: نرخ فروش امروز ۴۰۱,۰۶۱ ریال است که نسبت به ۴۰۳,۶۱۶ ریال قبلی، کاهش ۲,۵۵۵ ریالی دارد).

یوان چین: در سطح ۲۱۴,۷۶۹ ریال برای خرید و ۲۱۶,۷۱۹ ریال برای فروش قرار گرفت. نرخ فروش نسبت به شنبه (۲۱۸,۰۸۷ ریال) حدود ۰.۶۳ درصد کاهش یافته است.

روبل روسیه: با نرخ خرید ۲۰,۳۷۰ ریال و فروش ۲۰,۵۵۵ ریال ثبت شد. این نرخ نسبت به شنبه (۲۰,۷۲۲ ریال) کاهشی حدود ۰.۸۱ درصدی داشته است.

سایر ارزهای آسیایی: روپیه هند با نرخ خرید ۱۵,۲۶۰ ریال و فروش ۱۵,۳۹۹ ریال (کاهش حدود ۰.۶۷ درصدی نسبت به شنبه). هر یکصد ین ژاپن با قیمت خرید ۹۱۶,۸۴۰ ریال و فروش ۹۲۵,۱۶۷ ریال (کاهش حدود ۰.۶۳ درصدی). هزار وون کره جنوبی با نرخ خرید ۹۵۹,۸۱۱ ریال و فروش ۹۶۸,۵۲۸ ریال (کاهش حدود ۰.۸۶ درصدی).



جدول کامل نرخ ارزها

در جدول زیر، نرخ کامل خرید و فروش سایر ارزهای معاملاتی در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۵ قابل مشاهده است.