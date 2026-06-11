قیمت دلار رسمی به ۱۴۸ هزار و ۴۰۰ تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تازه‌ترین گزارش در روز پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ نرخ‌ برای حواله‌های تجاری، نوسانات جدیدی را در بازار رسمی ثبت کرده است. بر اساس داده‌های منتشر شده، تمامی ارزهای عمده در این بازار با تغییراتی در سطوح قیمتی خرید و فروش همراه بوده‌اند.

در مهم‌ترین تحول بازار امروز، نرخ حواله دلار آمریکا در مسیر صعودی خود باقی مانده و با تداوم روند افزایشی، شیب ملایم اما پیوسته‌ای را برای رسیدن به سقف‌های جدید قیمتی به ثبت رسانده است؛ به‌طوری که نرخ فروش هر دلار آمریکا به رقم ۱,۴۸۴,۰۹۰ ریال رسیده است.

نمودار زیر تغییرات روزانه قیمت فروش دلار حواله را در بازار ارز تجاری در یک ماه گذشته بر حسب ریال نشان می‌دهد.

سایر ارزهای پرکاربرد نیز همسو با دلار، نوساناتی را تجربه کرده‌اند. یورو، دیگر ارز کلیدی بازار، در نرخ فروش ۱,۷۱۳,۹۰۷ ریال قیمت‌گذاری شد.

درهم امارات نیز در سطح ۴۰۴,۱۰۹ ریال معامله می‌شود.

نرخ‌های خرید و فروش تمامی ارزها به شرح جدول زیر اعلام شده است.