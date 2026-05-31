به گزارش خبرنگار مهر، بررسی داده‌های معاملاتی بازار ارز تجاری در مرکز مبادله ایران نشان می‌دهد نرخ دلار و سایر ارزهای پرمعامله امروز یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ نسبت به روز انتهایی هفته گذشته با تغییراتی همراه شده است.

وضعیت نرخ دلار در مرکز مبادله

در معاملات امروز، نرخ خرید دلار آمریکا به ۱,۴۵۸,۶۵۳ ریال و نرخ فروش آن به ۱,۴۷۱,۹۰۰ ریال رسید. این مقادیر نسبت به روز پنج‌شنبه به‌ترتیب کاهشی معادل ۹۹۶ ریال در خرید و کاهش ۱,۰۰۵ ریال در فروش را نشان می‌دهد. با وجود این کاهش، روند کلی بازار همچنان بیانگر حفظ سطوح قیمتی در کانال‌های قبلی است.

نمودار زیر تغییرات روزانه نرخ دلار آمریکا در یک ماه اخیر را به ریال نشان می‌دهد.

بررسی روند قیمتی از ابتدای سال جاری نشان می‌دهد دلار همچنان در مسیر صعودی میان‌مدت خود قرار دارد، اما شیب نوسانات روزانه در هفته‌های اخیر کاهش یافته است.

نمودار زیر روند تغییرات نرخ دلار آمریکا در ۵۰۰ روز گذشته را به تومان نمایش می‌دهد. این نمودار بیانگر جهت‌گیری کلی صعودی بازار ارز تجاری در بلندمدت است.

وضعیت سایر ارزهای مهم

سایر ارزهای پرتقاضا نیز امروز هم‌راستا با دلار، اما با دامنه تغییر متفاوت، تغییراتی را تجربه کردند. وضعیت نرخ فروش ارزهای کلیدی به شرح زیر است (مقایسه با نرخ فروش روز پنج‌شنبه ۵ خرداد):

یورو با نرخ فروش ۱,۷۱۶,۱۷۶ ریال قیمت‌گذاری شد. نسبت به روز گذشته (۱,۷۱۴,۹۱۲ ریال) حدود ۰.۰۷۴% افزایش (معادل ۱,۲۶۴ ریال) داشته است.

درهم امارات با نرخ فروش ۴۰۰,۷۹۰ ریال معامله شد. نسبت به روز گذشته (۴۰۱,۰۶۳ ریال) کاهشی ۲۷۳ ریالی (حدود ۰.۰۶۸%) را نشان می‌دهد.

نرخ فروش یوان چین به ۲۱۷,۵۳۱ ریال رسید که نسبت به روز گذشته (۲۱۶,۹۰۲ ریال) حدود ۰.۲۹% افزایش (۶۲۹ ریال) دارد.

روبل روسیه با نرخ فروش ۲۰,۸۳۲ ریال ثبت شد. این نرخ نسبت به روز گذشته (۲۰,۵۷۵ ریال) حدود ۱.۲۵% افزایش (۲۵۷ ریال) یافته است.

نرخ فروش روپیه هند ۱۵,۴۹۵ ریال اعلام شد که نسبت به روز گذشته (۱۵,۴۶۸ ریال) حدود ۰.۱۷% افزایش (۲۷ ریال) دارد.

یکصد ین ژاپن با نرخ فروش ۹۲۴,۰۶۵ ریال معامله شد. نسبت به روز گذشته (۹۲۶,۹۵۸ ریال) حدود ۰.۳۱% کاهش (۲,۸۹۳ ریال) نشان می‌دهد.

نرخ فروش هزار وون کره جنوبی به ۹۷۶,۱۶۳ ریال رسید که نسبت به روز گذشته (۹۷۳,۵۶۴ ریال) حدود ۰.۲۷% افزایش (۲,۵۹۹ ریال) داشته است.

جدول کامل نرخ ارزها

در جدول زیر، نرخ کامل خرید و فروش سایر ارزهای معاملاتی در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ قابل مشاهده است.