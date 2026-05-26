به گزارش خبرنگار مهر، بررسی داده‌های معاملاتی بازار ارز تجاری در مرکز مبادله ایران نشان می‌دهد نرخ دلار و سایر ارزهای پرمعامله امروز سه‌شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵ نسبت به روز گذشته (دوشنبه ۴ خرداد) با افزایشی هرچند ناچیز مواجه شده است. این در حالی است که روز دوشنبه بازار کاهشی نسبی را تجربه کرده بود.

وضعیت نرخ دلار در مرکز مبادله

در معاملات امروز، نرخ خرید دلار آمریکا به ۱,۴۵۹,۶۴۹ ریال و نرخ فروش آن به ۱,۴۷۲,۹۰۵ ریال رسید. این مقادیر نسبت به دیروز به‌ترتیب افزایشی معادل ۱۰ ریال (در خرید) و ۱۰ ریال (در فروش) را نشان می‌دهد. با وجود این افزایش بسیار جزئی، روند کلی بازار همچنان بیانگر حفظ سطوح قیمتی در کانال‌های قبلی است.

نمودار زیر تغییرات روزانه نرخ دلار آمریکا در یک ماه اخیر را به ریال نشان می‌دهد.

بررسی روند قیمتی از ابتدای سال جاری نشان می‌دهد دلار همچنان در مسیر صعودی میان‌مدت خود قرار دارد، اما شیب نوسانات روزانه در هفته‌های اخیر کاهش یافته و امروز نیز این تغییر جهتِ جزئی، بیشتر جنبه تثبیت دارد تا صعود قوی.

نمودار زیر روند تغییرات نرخ دلار آمریکا در ۵۰۰ روز گذشته را به تومان نمایش می‌دهد. این نمودار بیانگر جهت‌گیری کلی صعودی بازار ارز تجاری در بلندمدت است.

وضعیت سایر ارزهای مهم

سایر ارزهای پرتقاضا نیز امروز هم‌راستا با دلار، اما با دامنه تغییر متفاوت، افزایش‌هایی را تجربه کردند. وضعیت نرخ فروش ارزهای کلیدی به شرح زیر است (مقایسه با نرخ فروش دیروز، دوشنبه):

یورو: با نرخ فروش ۱,۷۱۴,۹۱۲ ریال قیمت‌گذاری شد. نسبت به دیروز (۱,۷۰۸,۸۳۷ ریال) حدود ۰.۳۶ درصد افزایش (معادل ۶,۰۷۵ ریال) داشته است.

درهم امارات: با نرخ فروش ۴۰۱,۰۶۳ ریال معامله شد. نسبت به دیروز (۴۰۱,۰۶۱ ریال) افزایشی ناچیز، حدود ۲ ریال (کمتر از ۰.۰۰۱٪) را نشان می‌دهد.

یوان چین: نرخ فروش به ۲۱۶,۹۰۲ ریال رسید که نسبت به دیروز (۲۱۶,۷۱۹ ریال) حدود ۰.۰۸۴ درصد افزایش (۱۸۳ ریال) دارد.

روبل روسیه: با نرخ فروش ۲۰,۵۷۵ ریال ثبت شد. این نرخ نسبت به دیروز (۲۰,۵۵۵ ریال) حدود ۰.۱۰ درصد افزایش (۲۰ ریال) یافته است.

روپیه هند: نرخ فروش ۱۵,۴۶۸ ریال اعلام شد که نسبت به دیروز (۱۵,۳۹۹ ریال) حدود ۰.۴۵ درصد افزایش (۶۹ ریال) دارد.

یکصد ین ژاپن: با نرخ فروش ۹۲۶,۹۵۸ ریال معامله شد. نسبت به دیروز (۹۲۵,۱۶۷ ریال) حدود ۰.۱۹ درصد افزایش (۱,۷۹۱ ریال) نشان می‌دهد.

هزار وون کره جنوبی: نرخ فروش به ۹۷۳,۵۶۴ ریال رسید که نسبت به دیروز (۹۶۸,۵۲۸ ریال) حدود ۰.۵۲ درصد افزایش (۵,۰۳۶ ریال) داشته است.

جدول کامل نرخ ارزها

در جدول زیر، نرخ کامل خرید و فروش سایر ارزهای معاملاتی در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۵ قابل مشاهده است.