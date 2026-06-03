«کیمیا زارعی» به اردوی تیم ملی قایقرانی دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ورزش و جوانان استان همدان اعلام کرد: کادر فنی تیم ملی قایقرانی بانوان، فهرست نهایی ورزشکاران دعوت‌شده به مرحله جدید اردوی آمادگی را اعلام کرد.

این اردو در راستای ارتقای سطح کیفی و آمادگی جسمانی ملی‌پوشان برای شرکت در مسابقات آسیایی ناگویا، از تاریخ ۱۷ خردادماه آغاز شده و تا ۹ تیرماه در محل سد «شهرچای» ارومیه پیگیری خواهد شد.

اردوی آمادگی در رده سنی بزرگسالان، ورزشکاران منتخب شامل فاطمه مجلل، آیکین کریمی، پرنیان ایمانی، مهسا جاور، تینا محمدی، زینب نوروزی، هانیه خورسند، نازنین ملایی و کیمیا زارعی از استان همدان هستند که تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی تیم ملی پشت سر خواهند گذاشت.

تلاش برای کسب سکوهای برتر و ارتقای جایگاه قایقرانی بانوان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن، اولویت اصلی این مرحله از اردوی آمادگی اعلام شده است.