نفت برنت به ۹۷ دلار نزدیک شد؛ افزایش تنشهای نظامی در خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در اولین ساعات معاملات روز چهارشنبه بیش از یک درصد افزایش یافت. این رشد در شرایطی رخ داد که شعلهور شدن مجدد درگیریها در خاورمیانه و گزارشها از تبادل حملات در منطقه خلیج فارس، نگرانیها درباره امنیت عرضه انرژی را دوچندان کرده است.

بر این اساس، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۷۶ سنت معادل ۰.۷۹ درصد افزایش به ۹۶ دلار و ۷۶ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۸۶ سنت معادل ۰.۹۲ درصد رشد، ۹۴ دلار و ۶۲ سنت معامله شد. هر دوی این شاخصهای مرجع در جلسه معاملاتی پیشین نیز در بالاترین سطح یک هفته اخیر خود بسته شده بودند.

دنیل هاینز، استراتژیست ارشد کالا در بانک ANZ، در این باره اظهار داشت که تلاشها برای بازگشایی کامل تنگه هرمز با چالشهای جدی مواجه شده است؛ چرا که گزارشها از مینگذاری بخشهای وسیعی از این آبراه حیاتی حکایت دارد. وی افزود: «اگرچه تعداد کشتیهایی که تلاش میکنند از این مسیر عبور کنند اندکی افزایش یافته، اما کل عبور و مرور دریایی همچنان بهطور قابلتوجهی پایینتر از سطح پیش از درگیریها است».

بیش از سه ماه از آغاز حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران میگذرد و در حالی که نوعی بنبست نظامی و آتشبس شکننده در منطقه حاکم است، بازارهای جهانی همچنان نسبت به هرگونه تنش جدید واکنش سریع نشان میدهند.

در سمت عرضه نیز دادههای مؤسسه نفت آمریکا (API) که روز سهشنبه منتشر شد، نشان میدهد موجودی نفت خام این کشور برای هفتمین هفته متوالی کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۲۹ مه، ۶.۸ میلیون بشکه کاهش یافت که این موضوع فشار افزایشی بر قیمتها را تقویت کرده است.