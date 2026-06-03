تقدیر از مدیر تیم های ملی کاراته ایران

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با همت وزارت ورزش، بسیج ورزشکاران و فدراسیون ورزش های زورخانه ای و پهلوانی برگزار شد و طی آن از خانواده شهدای ناوچه دنا، شهدای ورزشکار جنگ رمضان، خانواده فرمانده های شهید تجلیل و قدردانی شد.
در جاین مراسم از سید شهرام هروی، مدیر فنی تیم های ملی کاراته نیز تجلیل و قدردانی شد.
مدیر تیم های ملی کاراته ایران در مراسم «پهلوانان غدیر» مورد تقدیر قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با همت وزارت ورزش، بسیج ورزشکاران و فدراسیون ورزش های زورخانه ای و پهلوانی برگزار شد و طی آن از خانواده شهدای ناوچه دنا، شهدای ورزشکار جنگ رمضان، خانواده فرمانده های شهید تجلیل و قدردانی شد.
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