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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۹

تقدیر از مدیر تیم های ملی کاراته ایران

تقدیر از مدیر تیم های ملی کاراته ایران

مدیر تیم های ملی کاراته ایران در مراسم «پهلوانان غدیر» مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با همت وزارت ورزش، بسیج ورزشکاران و فدراسیون ورزش های زورخانه ای و پهلوانی برگزار شد و طی آن از خانواده شهدای ناوچه دنا، شهدای ورزشکار جنگ رمضان، خانواده فرمانده های شهید تجلیل و قدردانی شد.
در جاین مراسم از سید شهرام هروی، مدیر فنی تیم های ملی کاراته نیز تجلیل و قدردانی شد.

کد مطلب 6848856

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