به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیمه معلم، مراسم رونمایی از طرح ملی «کام» (کارآفرینی آینده من)، روز سه‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ با حضور حامد رفیعی رئیس مرکز سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، علی صیادزاده مدیرعامل بیمه معلم، محمدمهدی تقی‌پور مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت، دانش راهداری مدیرعامل شرکت زنجیره تأمین دانش، حجت بهاری‌فر مدیرعامل بیمه حکمت صبا، نمایندگانی از قوه قضاییه و جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه‌های بیمه، بانک و فناوری برگزار شد.

حامد رفیعی در این مراسم با اشاره به ضرورت حمایت از ایده‌های نوآورانه در حوزه‌های مالی و بیمه‌ای، شکل‌گیری طرح‌هایی از جنس «کام» را نشانه‌ای از حرکت عملی به سمت اقتصاد دانش‌بنیان برشمرد و توسعه این مدل‌ها را گامی مؤثر در نوسازی سازوکارهای مالی، ارتقای بهره‌وری ظرفیت‌های فناورانه و تقویت پیوند میان نیازهای واقعی مردم و خدمات نوین مالی توصیف کرد.

او ظرفیت این طرح را در هدایت منابع خرد به مسیرهای سرمایه‌گذاری هدفمند، به‌ویژه در پشتیبانی از مناطق کمتر برخوردار و محروم، مورد تأکید قرار داد.

دانش راهداری نیز به‌عنوان مجری طرح «کام»، با تشریح چارچوب اجرایی پروژه، ضرورت ایجاد زنجیره‌ای منسجم میان فناوری، خدمات مالی و صنعت بیمه را یادآور شد و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده را منوط به هم‌افزایی و همکاری مؤثر همه بازیگران این زیست‌بوم دانست.

در ادامه علی صیادزاده، مدیرعامل بیمه معلم با بیان رویکرد این شرکت در پیشبرد پروژه‌های تحول‌آفرین، بر ضرورت تعامل مؤثرتر صنعت بیمه با زیست‌بوم فناوری تأکید کرد و طرح «کام» را گامی عملی در مسیر عبور از شیوه‌های سنتی به مدل‌های دیجیتال و دانش‌بنیان دانست، مدلی که می‌تواند دسترسی اقشار مختلف جامعه به خدمات بیمه‌ای را تسهیل کند.

در تشریح ماهیت طرح، ابعاد اجرایی و ظرفیت‌های فنی «کام» به‌عنوان مدلی نوآورانه در پیوند میان شبکه پرداخت و خدمات بیمه‌ای معرفی شد؛ طرحی که با هدف تبدیل تراکنش‌های روزمره به اندوخته‌های خرد و سرمایه‌گذاری تدریجی در قالب بیمه‌نامه طراحی شده و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه ابزارهای مالی نوین در زندگی روزمره مردم باشد.

نقطه عطف این مراسم، ثبت رسمی نخستین بیمه‌نامه طرح «کام» به نام علی صیادزاده بود که به‌صورت نمادین، آغاز عملیاتی این مسیر نوین در صنعت بیمه کشور را اعلام کرد.

طرح ملی «کام» با راهبری بیمه معلم و همراهی بیمه حکمت صبا، بیمه رازی و بیمه سرمد در مسیر اجرا قرار گرفته و به‌عنوان الگویی نوین در پیوند میان خدمات بیمه‌ای، زیرساخت‌های پرداخت و فناوری‌های مالی، افق تازه‌ای را پیش روی صنعت بیمه کشور گشوده است.