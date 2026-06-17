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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶

کشف ۳ کیلوگرم تریاک در مراغه

کشف ۳ کیلوگرم تریاک در مراغه

مراغه- فرمانده انتظامی شهرستان مراغه از کشف ۳ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و دستگیری یک نفر سوداگر مرگ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با اشراف اطلاعاتی در یک عملیات هوشمندانه و با تحقیقات فنی و اطلاعاتی از فردی که بصورت حرفه ای در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر فعالیت می کرد مطلع و موضوع را در دستور کار عملیاتی قرار دادند.

فرمانده انتظامی مراغه افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی عامل اصلی تهیه و توریع مواد مخدر شده و با هماهنگی قضایی در بازرسی از مخفیگاه متهم در یک خانه باغ در یکی از روستاهای اطراف، مقدار ۳ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک به همراه آلات و ادوات مصرف را کشف کردند.

این مقام انتظامی اعلام کرد: در این زمینه یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

کد مطلب 6863258

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