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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

دستگیری سارقان طلاجات ۵۰ میلیارد ریالی در تبریز

دستگیری سارقان طلاجات ۵۰ میلیارد ریالی در تبریز

تبریز- فرمانده انتظامی تبریز از دستگیری ۳ سارق منزل و کشف طلاجات مسروقه ۵۰ میلیاردی در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر اینکه از منزل یک شهروند مقداری طلا به ارزش ۵۰ میلیارد ریال به سرقت رفته ،ماموران کلانتری ۱۳ شمس تبریزی به محل وقوع سرقت اعزام شدند.

وی افزود: ماموران بلافاصله پس از حضور در محل توانستند متهمان را شناسایی و با هماهنگی قضایی هر 3 سارق را دستگیر و به مقر پلیس دلالت دادند.

سرهنگ نعمتی با اشاره به اینکه متهمان در بازجویی های به عمل آمده به ارتکاب سرقت اعتراف کردند، افزود: برابر اعلام کارشناسان ارزش‌ ریالی طلاهای کشف شده ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی گفت: متهمان با تکمیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.

فرمانده انتظامی تبریز با بیان اینکه پلیس با تلاش های شبانه روزی در پی ایجاد آرامش و آسایش شهروندان است، خاطرنشان کرد: شهروندان از نگهداری این حجم از طلا و جواهرات در منزل شخصی و استفاده از آن در اماکن عمومی و شلوغ خودداری و از بانک های دارای امکانات صندوق امانات استفاده کنند.

کد مطلب 6851574

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