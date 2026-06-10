  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

کشف یک و نیم کیلوگرم تریاک در مراغه

کشف یک و نیم کیلوگرم تریاک در مراغه

مراغه- فرمانده انتظامی شهرستان مراغه از کشف یک کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک و دستگیری ۱ نفر سوداگر مرگ در شهرستان مراغه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی صبح چهارشنبه با اعلام این خبر اعلام کرد: ماموران یگان امداد با اشراف اطلاعاتی در یک عملیات هوشمندانه و با تحقیقات فنی و اطلاعاتی از فردی که بصورت حرفه ای در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر فعالیت می کرد مطلع و موضوع را در دستور کار عملیاتی قرار دادند.

سرهنگ فارسی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی عامل اصلی تهیه و توریع مواد مخدر شده و با هماهنگی قضایی در بازرسی از مخفیگاه متهم در یک کارگاه تولیدی در حاشیه شهر، مقدار ۱ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف کردند.

وی گفت: در این زمینه ۱ نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

کد مطلب 6855889

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها