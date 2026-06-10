کشف یک و نیم کیلوگرم تریاک در مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی صبح چهارشنبه با اعلام این خبر اعلام کرد: ماموران یگان امداد با اشراف اطلاعاتی در یک عملیات هوشمندانه و با تحقیقات فنی و اطلاعاتی از فردی که بصورت حرفه ای در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر فعالیت می کرد مطلع و موضوع را در دستور کار عملیاتی قرار دادند.

سرهنگ فارسی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی عامل اصلی تهیه و توریع مواد مخدر شده و با هماهنگی قضایی در بازرسی از مخفیگاه متهم در یک کارگاه تولیدی در حاشیه شهر، مقدار ۱ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف کردند.

وی گفت: در این زمینه ۱ نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.