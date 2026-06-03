گنبد در مسیر غدیر؛ استقرار ۸۰ موکب و برگزاری اجتماع هزار نفری سادات

حجتالاسلام مهدی فاطمیمنش در گفتگو با خبرنگار مهر، از تدارک گسترده برنامههای مردمی عید سعید غدیر در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: امسال خیابان غدیر گنبدکاووس در مسیری از میدان مرکزی تا چهارراه حافظ برپا میشود و حدود ۸۰ موکب فرهنگی، اجتماعی، خدماتی و پذیرایی در این مسیر به شهروندان خدمترسانی خواهند کرد.
وی با بیان اینکه جشنهای غدیر از شامگاه سهشنبه آغاز شد، افزود: نخستین برنامه، اجتماع بزرگ سادات علوی شهرستان است که با حضور بیش از هزار نفر از سادات گنبدکاووس و مهمانانی از دیگر شهرها برگزار شد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی گنبدکاووس ادامه داد: شرکتکنندگان پس از اقامه نماز جماعت در مسجد قائمیه، در قالب کاروانی معنوی همراه با پرچمها و نمادهای ویژه سادات به سمت میدان مرکزی حرکت کردند و در طول مسیر نیز برنامههای قرآنی، مدیحهسرایی و اجرای برنامههای فرهنگی انجام شده است.
فاطمیمنش با اشاره به گستردگی برنامههای پیشبینی شده برای روز عید غدیر خاطرنشان کرد: در اطراف محل برگزاری جشن اصلی، حدود ۲۵ موکب مستقر شده و با تکمیل جانماییها، شمار موکبهای فعال در خیابان غدیر به حدود ۸۰ موکب خواهد رسید.
وی افزود: موکبها در حوزههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، کودک و نوجوان، مشاوره، پذیرایی و خدمات مردمی فعالیت خواهند داشت و از ساعت ۱۷ تا ۲۲ میزبان شهروندان خواهند بود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی گنبدکاووس با بیان اینکه جشن اصلی غدیر در شامگاه چهارشنبه برگزار میشود، گفت: اجرای مولودیخوانی، سخنرانی، برنامههای شاد فرهنگی و پذیرایی از مهمانان از جمله بخشهای این مراسم خواهد بود.
وی همچنین از مشارکت هیئتهای مذهبی در اجرای طرح اطعام غدیر خبر داد و اظهار کرد: سه هیئت مذهبی شهرستان به صورت مستقل در حال برنامهریزی برای تهیه و توزیع هزاران پرس غذای نذری در سطح شهر هستند تا سفره کرامت علوی در نقاط مختلف گنبدکاووس گسترده شود.
فاطمیمنش با دعوت از عموم مردم برای حضور در برنامههای عید غدیر اظهار کرد: غدیر بزرگترین عید امت اسلامی و فرصت ارزشمندی برای ترویج فرهنگ ولایت، همدلی و نشاط اجتماعی است و تلاش شده با مشارکت گروههای مردمی، جشنی در شأن این مناسبت بزرگ در گنبدکاووس برگزار شود.
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