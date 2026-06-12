به گزارش خبرنگار مهر، صد و چهارمین اجتماع مردمی «نحن المنتقمون» شامگاه جمعه ۲۲ خردادماه ۱۴۰۵ با حضور گسترده مردم کرمانشاه برگزار خواهد شد.
این اجتماع از ساعت ۲۱ آغاز میشود و شرکتکنندگان در مسیر میدان فردوسی تا میدان آیتالله کاشانی (ره) به راهپیمایی و حضور در برنامههای پیشبینی شده خواهند پرداخت.
برگزارکنندگان این مراسم هدف از برگزاری این اجتماع را نمایش وحدت و همبستگی مردمی، تجدید عهد با آرمانهای انقلاب اسلامی و حمایت از جبهه مقاومت عنوان کردهاند.
پیشبینی میشود اقشار مختلف مردم، خانوادههای شهدا، جوانان و فعالان فرهنگی و مذهبی در این برنامه حضور یابند و در فضایی معنوی و حماسی به اجرای برنامههای فرهنگی و مذهبی بپردازند.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، در پایان این اجتماع نماز استغاثه به محضر امام زمان (عج) با حضور شرکتکنندگان اقامه خواهد شد.
اجتماع «نحن المنتقمون» در ادامه سلسله برنامههای مردمی برگزار میشود که طی شب های گذشته با مشارکت گسترده شهروندان کرمانشاهی همراه بوده است.
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