حجت‌الاسلام سجاد منوچهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های عید سعید غدیر خم در کرمانشاه اظهار کرد: جشن‌های غدیر امسال با مشارکت گسترده مردم و حضور فعال گروه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی در سطح شهرستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: مهم‌ترین ویژگی برنامه‌های امسال، نقش‌آفرینی مستقیم مردم در برگزاری مراسم‌هاست؛ به گونه‌ای که بسیاری از برنامه‌ها توسط هیئت‌های مذهبی، گروه‌های جهادی، فعالان فرهنگی و خانواده‌ها طراحی و اجرا می‌شود.

مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه عید غدیر فرصتی برای تبیین فرهنگ ولایت و امامت است، تصریح کرد: این مناسبت بزرگ مذهبی ظرفیت ارزشمندی برای تقویت همبستگی اجتماعی و گسترش معارف اهل‌بیت (ع) در جامعه فراهم می‌کند.

حجت‌الاسلام منوچهری خاطرنشان کرد: حضور داوطلبانه مردم در برنامه‌های غدیر، مهم‌ترین سرمایه این رویداد فرهنگی و مذهبی به شمار می‌رود و موجب شده هر سال شاهد گسترش کمی و کیفی این مراسم‌ها باشیم.

وی با اشاره به برپایی موکب‌های مردمی در کرمانشاه گفت: امسال بیش از ۱۱۰ موکب مردمی در برگزاری مهمانی کیلومتری غدیر مشارکت دارند و خدمات فرهنگی، اجتماعی و پذیرایی متنوعی به شهروندان ارائه خواهند کرد.

مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان کرمانشاه ادامه داد: مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم در این برنامه‌ها نشان‌دهنده پیوند عمیق میان فرهنگ دینی، روحیه انقلابی و ارادت به اهل‌بیت (ع) در جامعه است.

حجت‌الاسلام منوچهری با تأکید بر جایگاه ویژه جشن‌های مردمی غدیر در کشور اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر توانسته الگوی موفقی از برگزاری جشن‌های مردمی غدیر ارائه دهد و این رویداد به یکی از بزرگ‌ترین مناسبت‌های فرهنگی و اجتماعی کشور تبدیل شده است.

وی افزود: در کرمانشاه نیز هر سال بر گستره برنامه‌های غدیر افزوده می‌شود و استقبال مردم از این مراسم‌ها نشان می‌دهد جامعه همچنان نسبت به ارزش‌های دینی و فرهنگی خود حساس و پایبند است.

مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان کرمانشاه در پایان گفت: تجربه سال‌های گذشته ثابت کرده هر جا مردم به میدان آمده‌اند، اتفاقات ماندگار و اثرگذاری رقم خورده است و جشن‌های غدیر نیز نمونه‌ای از همین مشارکت مردمی و سرمایه اجتماعی ارزشمند محسوب می‌شود.