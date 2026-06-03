برپایی جشن بزرگ عید غدیر در مارگون؛ از اطعام علوی تا استقرار ۴۰ موکب

حجت‌الاسلام کاظم رضایی در تشریح ویژه‌ برنامه‌های گرامیداشت عید سعید غدیر خم اظهار کرد: امسال برنامه‌های متنوع و گسترده‌ای با هدف ترویج فرهنگ غدیر و ایجاد فضای نشاط معنوی در سطح شهرستان پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به مشارکت حداکثری دستگاه‌های اجرایی در این رویداد تصریح کرد: با هماهنگی‌های صورت گرفته، تمام ادارات شهرستان موظف به برپایی موکب‌های خدمت‌رسانی شده‌اند که علاوه بر پذیرایی از عموم شهروندان، خدمات تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت آن دستگاه را به مردم ارائه خواهند کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مارگون از برپایی ۴۰ غرفه در قالب موکب‌های فرهنگی و خدماتی خبر داد و افزود: این موکب‌ها در حوزه‌های تخصصی متعددی از جمله «غرفه کودک و نوجوان» «دختران حاج قاسم» طبخ و توزیع «غذاهای سنتی» و عرضه «نان محلی» فعالیت خواهند داشت تا ضمن ایجاد فضایی مفرح برای خانواده‌ها، سنت‌های اصیل نیز بازآفرینی شوند.

وی در ادامه به برنامه اطعام علوی اشاره کرد و گفت: در راستای اجرای سنت حسنه اطعام در روز عید غدیر، بیش از دو هزار پرس غذای گرم طبخ و میان شهروندان توزیع خواهد شد.

حجت‌الاسلام رضایی در پایان اضافه کرد: این رویداد بزرگ فرهنگی و مذهبی از ساعت ۸ صبح آغاز و تا ساعت ۱۰ شب ادامه خواهد داشت و با برگزاری جشن بزرگ غدیر همراه با اهدای جوایز ارزنده به شرکت‌کنندگان، جلوه‌ای باشکوه از ارادت مردم این دیار به ساحت مقدس امیرالمؤمنین (ع) به نمایش گذاشته می شود.