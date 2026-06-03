به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عزیزالله دستوار گفت: به منظور برگزاری مراسمهای عید سعید غدیر خم، خیابان قیام از ساعت یک بامداد روز عید به مدت ۲۴ ساعت به روی تردد تمامی وسایل نقلیه مسدود خواهد شد.
وی افزود: همچنین از ساعت ۱۷ روز عید تا پایان مراسم، مسیرهای منتهی به مجموعه امیرچقماق شامل میدان شهید بهشتی، تقاطع حضرت مهدی (سهراه مهدی) و خیابان سلمان در مسیر منتهی به تقاطع شهدا با محدودیت ترافیک مواجه خواهد بود.
رئیس پلیس راهور استان یزد ادامه داد: از شهروندان درخواست میشود ضمن همکاری با پلیس راهور، از تردد و توقف وسایل نقلیه در مسیرهای اعلام شده خودداری کرده و از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.
ویژه برنامه پیادهراه بزرگ غدیر عصر پنجشنبه همزمان با سراسر کشور در خیابان قیام یزد با برنامههای متنوع فرهنگی، آموزشی، تفریحی و خدماتی برگزار میشود.
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