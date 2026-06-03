استعدادهای ناب شناسایی شدند/ آینده روشنی در انتظار جودو ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حاجیآخوندزاده، رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون جودو و سرمربی تیمهای نوجوانان و نونهالان ایران درباره روند استعدادیابی و برنامههای پیشروی تیمهای پایه توضیح داد.
وی ابتدا به برگزاری رقابت های انتخابی تیم نوجوانان اشاره کرد و گفت: مسابقات انتخابی نوجوانان روز یکشنبه هشتم خردادماه برگزار شد و خوشبختانه در جریان این رقابتها استعدادهای بسیار ارزشمند و آیندهداری شناسایی شدند که میتوانند در سالهای آینده پشتوانهای مطمئن برای جودو ایران باشند.
رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون جودو با اشاره به فعالیتهای این کمیته گفت: از زمانی که مسئولیت کمیته استعدادیابی را برعهده گرفتم، به این یقین رسیدم که ایران از ظرفیت بسیار بالایی در رشته جودو برخوردار است و استعدادهای ناب و کمنظیری در نقاط مختلف کشور وجود دارند. خوشبختانه طی این مدت در ردههای سنی مختلف فرآیند شناسایی استعدادها، برگزاری مسابقات انتخابی و دعوت نفرات برتر به اردوهای ملی به شکل مستمر انجام شده است.
حاجیآخوندزاده با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری بیشتر در بخش پایه عنوان کرد: مهمترین موضوع برای رشد این استعدادها، اختصاص زمان بیشتر به فرآیند آمادهسازی و فراهم کردن فرصت حضور در رویدادهای بینالمللی است. حضور در کمپهای تمرینی مشترک و مسابقات معتبر بینالمللی میتواند مسیر پیشرفت این ورزشکاران را هموار کند و اطمینان دارم که با تداوم این روند، جودوی ایران در آینده نزدیک به مدالهای ارزشمند و رنگارنگ دست خواهد یافت.
سرمربی تیم نوجوانان ایران درباره اردوهای آمادهسازی این تیم گفت: نخستین اردوی تیم نوجوانان به میزبانی تهران برگزار شد و دومین اردو نیز در شهرستان چالوس تشکیل شد. پس از برگزاری مسابقات انتخابی اخیر، نفرات برتر مجدداً به اردوی چالوس دعوت شدند تا سومین مرحله اردوی آمادهسازی خود را پشت سر بگذارند. همچنین ملیپوشان نونهال نیز همزمان در این اردو حضور دارند و تمرینات خود را دنبال میکنند.
وی در خصوص برنامههای بینالمللی پیشرو اظهار داشت: در حال برنامهریزی برای حضور در تورنمنت قزاقستان هستیم که در اواخر خردادماه برگزار خواهد شد. علاوه بر این، مهمترین رویداد پیشروی تیم نوجوانان، مسابقات قهرمانی آسیا است که از اهمیت ویژهای برخوردار است و مسیر کسب سهمیه المپیک نوجوانان را هموار میکند. به همین دلیل تلاش میکنیم با آمادگی کامل در این رقابتها حاضر شویم.
رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون جودو با اشاره به اهداف بلندمدت خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما این است که استعدادهای ناب جودو را در ردههای سنی نونهالان و نوجوانان شناسایی کرده، تحت آموزش و پرورش قرار دهیم و در نهایت پشتوانهای قدرتمند برای تیم ملی بزرگسالان کشور بسازیم. نگاه ما صرفاً معطوف به نتایج کوتاهمدت نیست و با برنامهای بلندمدت، آینده جودوی ایران را هدف قرار دادهایم.
وی ادامه داد: یکی از اهداف مهم ما حضور موفق در المپیک دانشآموزی ۲۰۲۷ است. بر همین اساس سعی کردهایم اردوها را به صورت منظم و هدفمند برگزار کنیم و تمامی برنامهها مطابق با تقویم و اهداف تعیینشده پیش برود.
حاجیآخوندزاده در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد تیم ملی نونهالان اشاره کرد و گفت: نونهالان ایران سال گذشته در چندین تورنمنت بینالمللی حضور یافتند و فرصت رقابت با بهترینهای جهان را به دست آوردند. در تورنمنت ارمنستان، تیمهای قدرتمندی از کشورهای روسیه، گرجستان و ارمنستان حضور داشتند و ملیپوشان نونهال کشورمان موفق شدند نتایج ارزشمند و مدالهای قابل توجهی کسب کنند.
وی افزود: این موفقیتها نشان میدهد که جودوی ایران از استعدادهای درخشانی برخوردار است. البته شرایط رقابت در سطح داخلی و بینالمللی دشوار است اما خوشبختانه ورزشکاران ما از انگیزه و روحیه بالایی برخوردار هستند و با جدیت مسیر پیشرفت را دنبال میکنند.
سرمربی تیمهای ملی پایه در پایان خاطرنشان کرد: ملیپوشان نونهال ایران در تیرماه نیز در یک تورنمنت بینالمللی در ترکیه شرکت خواهند کرد. بدون تردید حضور در چنین رویدادهایی علاوه بر افزایش تجربه رقابتی، نقش مهمی در ارتقای سطح فنی ورزشکاران خواهد داشت و میتواند زمینهساز موفقیتهای بزرگتر در سالهای آینده باشد.
نظر شما