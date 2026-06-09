کرمانشاه میزبان نخستین اردوی تیم ملی پارادوومیدانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی پارادوومیدانی کشور در بخش آقایان از امروز سه‌شنبه ۱۹ خردادماه به میزبانی استان کرمانشاه آغاز شد.

این اردو با هدف ارتقای آمادگی ملی‌پوشان برای حضور موفق در رقابت‌های پیش‌رو برگزار می‌شود و تا ۲۹ خردادماه به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت.

بر اساس اعلام روابط عمومی اداره‌کل بهزیستی استان کرمانشاه، تیم ملی پارادوومیدانی کشورمان برنامه آماده‌سازی خود را برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی پیش‌رو آغاز کرده و کرمانشاه میزبان نخستین مرحله این اردو شده است.

رقابت‌های پارادوومیدانی که ملی‌پوشان ایران خود را برای حضور در آن آماده می‌کنند، از ۲۶ مهرماه تا دوم آبان‌ماه سال جاری به میزبانی شهر ناگویای ژاپن برگزار خواهد شد.

برگزاری این اردو در کرمانشاه فرصتی برای آماده‌سازی ورزشکاران ملی‌پوش و ارتقای سطح فنی تیم ملی پارادوومیدانی کشور در آستانه حضور در این رویداد مهم بین‌المللی به شمار می‌رود.