دعوت استاندار تهران از مردم برای حضور در «مهمونی کیلومتری غدیر»

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان صبح چهارشنبه با اشاره به جایگاه والای عید غدیر، این مناسبت را نماد وحدت، همدلی و تداوم ارزش‌های دینی در جامعه دانست.

وی گفت: مهمانی کیلومتری غدیر فرصتی برای نمایش انسجام اجتماعی و حضور پرشور مردم در صحنه‌های فرهنگی و معنوی است.

نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی استان تهران افزود: مشارکت خانواده‌ها، جوانان و گروه‌های مردمی، جلوه‌ای ماندگار از فرهنگ ولایت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به نمایش می‌گذارد.

معتمدیان با تأکید بر نقش مردم در برگزاری این رویداد، حضور گسترده شهروندان را عامل اصلی شکوه و اثرگذاری آن عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت همبستگی و تکیه بر مشترکات ملی و دینی هستیم.

عضو هیئت دولت از عموم مردم دعوت کرد با حضور در مهمانی کیلومتری غدیر، در این اجتماع بزرگ مردمی و معنوی مشارکت کنند.