نوری: شهدای جنگ رمضان سرمایه معنوی جامعه اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام رضا نوری‌ صبح چهارشنبه در اجلاسیه بزرگداشت امامین انقلاب که مصلی امام خمینی (ره) با اشاره به نقش تعیین‌کننده فرهنگ ایثار و مقاومت در تاریخ انقلاب اسلامی، اظهار کرد: مسیر انقلاب اسلامی بر پایه ایمان، فداکاری و حضور آگاهانه مردم در صحنه شکل گرفته و تداوم یافته است؛ مسیری که با خون پاک شهدا تثبیت و استوار شده است.

وی با بیان اینکه شهدای دوران دفاع مقدس و جنگ رمضان در امتداد همان جریان نورانی ایثار در تاریخ اسلام قرار دارند، افزود: این شهدا با نثار جان خود، ارزش‌هایی را زنده نگه داشتند که ریشه در مکتب عاشورا و فرهنگ اهل‌بیت(ع) دارد.

امام جمعه بجنورد با تاکید بر پیوند عمیق میان حماسه عاشورا و دفاع مقدس تصریح کرد: همان‌گونه که قیام امام حسین(ع) ماندگارترین الگوی ایثار و آزادگی در تاریخ اسلام است، رزمندگان و شهدای ما نیز در همین مسیر گام برداشتند و با ایمان راسخ، از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع کردند.

حجت‌الاسلام نوری افزود: فرهنگ شهادت، صرفا یک رویداد تاریخی نیست، بلکه جریان زنده‌ای است که در بطن جامعه اسلامی جریان دارد و همواره الهام‌بخش نسل‌های آینده خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به تاثیرات عمیق خون شهدا در تحولات اجتماعی و سیاسی کشور گفت: مردم با تکیه بر ایثار شهدا توانستند مسیر انقلاب را با قدرت ادامه دهند و همین فرهنگ ایثار و مقاومت، عامل اصلی پایداری و اقتدار امروز نظام اسلامی است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌شمالی همچنین خاطرنشان کرد: شهدای جنگ رمضان و دفاع مقدس نه‌تنها حافظان امنیت و استقلال کشور بودند، بلکه با جانفشانی خود، سرمایه‌ای معنوی برای جامعه اسلامی به یادگار گذاشتند که همچنان مسیر حرکت انقلاب را روشن نگاه می‌دارد.