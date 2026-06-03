به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد با تشریح راهبرد جدید استان در حوزه انرژیهای پاک، از هدفگذاری برای تولید ۵۷۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر خبر داد و تأکید کرد که در این نقشه راه، تجهیز مدارس مناطق کمبرخوردار و چاههای کشاورزی به پنلهای خورشیدی در اولویت نخست قرار دارد تا توسعه پایدار به شکلی متوازن در تمام جغرافیای اصفهان محقق شود.
نیروگاههای خورشیدی را به دل مناطق محروم میبریم
وی با تأکید بر اینکه تمایز اصلی این استان با سایر مناطق کشور در توزیع عادلانه پروژههاست، ابراز کرد:ویژگی شاخص اصفهان، پخش شدن پروژههای نیروگاهی در تمامی شهرستانهاست؛ ما به دنبال تمرکزگرایی نیستیم و اعتقاد داریم این رویکرد متوازن میتواند اثرگذاری مثبت و مستقیمی بر اقتصاد سراسر استان داشته باشد.
استاندار اصفهان با اشاره به آغاز نهضت خورشیدی کردن زیرساختها افزود: طرح تجهیز مدارس به انرژی پاک با مشارکت ارزشمند خیرین کلید خورده است که در فازهای نخست، مدارس شهرستانهای محروم را در اولویت قرار دادهایم. همچنین در گام بعدی، تجهیز چاههای کشاورزی به سیستمهای خورشیدی را با جدیت دنبال میکنیم تا باری از دوش تولیدکنندگان بخش کشاورزی برداشته شود.
برای تولید ۵۷۰۰ مگاوات انرژی پاک برنامهریزی کردهایم
جمالینژاد در خصوص چشمانداز آتی تولید برق در استان تصریح کرد: با افتتاح نیروگاه ۱۴۰ مگاواتی اردستان و با احتساب ظرفیتهای قبلی، اکنون با سرعتی بالا به سمت هدف بزرگ ۵ هزار و ۷۰۰ مگاواتی حرکت میکنیم. تمام تلاش مجموعه مدیریتی استان بر این است که این هدفگذاری طی یک بازه زمانی سه تا چهار ساله به طور کامل محقق شده و پروژهها به مرحله بهرهبرداری نهایی برسند.
وی با تمجید از ورود صنایع مادر و شهرداریها به این عرصه، خاطرنشان کرد: در حالی که شهرستانهایی نظیر اردستان، شهرضا و دهاقان در این مسیر پیشرو هستند، برنامهریزیهای دقیقی انجام شده تا شهرستانهای مرزی و کمتر برخوردار نیز به این چرخه ارزشآفرین متصل شوند. هدف ما این است که با مشارکت صنایع بزرگ، جایگاه نخست اصفهان در تولید انرژیهای نو در کشور با اقتدار حفظ شود.
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