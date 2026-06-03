رئیس کرمی: حضرت علی (ع) نماد عدالت و انسانیت برای تمام جهان است

سیدرضا رئیس‌کرمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک این عید بزرگ اظهار کرد: عید غدیر از بزرگ‌ترین اعیاد اسلامی و عیدالله‌الاکبر است و برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی، به‌ویژه سادات، از دیرباز جایگاه ویژه‌ای داشته است.

وی با اشاره به خاطرات شخصی خود از این عید افزود: از دوران کودکی در خانواده ما رسم دید و بازدید عید غدیر و تکریم سادات وجود داشت و اقوام، آشنایان و همسایگان در این روز برای تبریک عید و تجدید دیدار گرد هم می‌آمدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه عید غدیر روز آغاز ولایت امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) است، تصریح کرد: حضرت علی(ع) تنها متعلق به شیعه و حتی جهان اسلام نیست، بلکه متعلق به همه انسانیت است و به عنوان نمونه کامل انسان و عدالت‌خواهی شناخته می‌شود.

رئیس‌کرمی ادامه داد: عید غدیر همواره برای مردم ایران روزی سرشار از شور، نشاط و معنویت بوده است و امیدواریم امسال نیز مردم در تهران و سایر شهرهای کشور با حضور در جشن‌ها و برنامه‌های این مناسبت، این عید بزرگ را گرامی بدارند.

وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که مردم با دغدغه‌های مختلفی مواجه هستند، امیدواریم برکات عید غدیر موجب افزایش شادی، امید و همدلی در جامعه شود و این روز فرخنده برای همه ملت ایران همراه با خیر و برکت باشد.