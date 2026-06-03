غدیر برترین عید امت اسلامی و ضامن تداوم مسیر هدایت است

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ابراهیمی مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در بیمارستان بقیةالله(عج) در گفتگو با خبرنگار مهر، در آستانه عید سعید غدیر خم با تبریک این عید بزرگ به مسلمانان جهان، اظهار کرد: عید غدیر تنها متعلق به شیعیان نیست، بلکه واقعه‌ای بزرگ در تاریخ اسلام است که بسیاری از برادران اهل سنت نیز با تأسی به سیره پیامبر اکرم(ص)، آن را گرامی می‌دارند.

وی با اشاره به حدیث نبوی «یوم الغدیر افضل اعیاد امتی» افزود: پیامبر اکرم(ص) روز غدیر را برترین عید امت اسلامی معرفی کرده‌اند. این تعبیر نشان‌دهنده جایگاه ویژه غدیر در میان تمامی اعیاد اسلامی از جمله عید فطر، عید قربان و عید جمعه است.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در بیمارستان بقیةالله(عج) با بیان اینکه واقعه غدیر صرفاً یک اعلام جانشینی نبوده است، تصریح کرد: بر اساس آیه شریفه «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً»، دین اسلام با اعلام ولایت امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) به مرحله کمال رسید و نعمت الهی بر امت اسلامی تمام شد.

ابراهیمی ادامه داد: تمامی پیامبران الهی برای هدایت بشر مأمور بودند، اما در امت‌های گذشته پس از رحلت پیامبران، ارتباط مستقیم جامعه با منبع وحی دچار چالش شد. در واقعه غدیر، خداوند متعال با معرفی امیرالمؤمنین(ع) به‌عنوان جانشین پیامبر(ص)، استمرار مسیر هدایت و تفسیر صحیح دین را تضمین کرد.

وی با اشاره به اهمیت تبیین و ترویج فرهنگ غدیر گفت: پیامبر اکرم(ص) در خطبه غدیر بر ابلاغ این پیام به نسل‌های آینده تأکید کردند و فرمودند حاضران، پیام غدیر را به غایبان برسانند. از این‌رو، هر اقدامی که به معرفی و ترویج فرهنگ غدیر کمک کند، در راستای عمل به سفارش پیامبر(ص) است.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در بیمارستان بقیةالله(عج) درباره برگزاری مهمانی و رویداد بزرگ غدیر اظهار داشت: حضور مردم، موکب‌ها و خدمات متنوع فرهنگی، اجتماعی و رفاهی در این رویداد، زمینه انتقال پیام ولایت و آشنایی بیشتر جامعه با معارف غدیر را فراهم می‌کند.

وی همچنین به روایات متعدد درباره اطعام در روز غدیر اشاره کرد و افزود: در منابع روایی بر اطعام مؤمنان، هدیه دادن، شاد کردن دل خانواده‌ها و گسترش نشاط اجتماعی در روز عید غدیر تأکید فراوان شده است و این اقدامات در راستای بزرگداشت این عید الهی قرار دارد.

ابراهیمی با تأکید بر نقش فرهنگ‌سازی در تبیین جایگاه غدیر خاطرنشان کرد: هرچه جامعه اسلامی شناخت عمیق‌تری نسبت به واقعه غدیر پیدا کند، آثار وحدت، همدلی و انسجام دینی در میان مسلمانان بیشتر نمایان خواهد شد.

وی به برنامه‌های دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان بقیةالله(عج) در ایام غدیر اشاره کرد و گفت: این مجموعه با توجه به رسالت تخصصی خود، خدمات متنوع درمانی و سلامت‌محور را در نقاط مختلف شهر تهران و در مسیر رویداد بزرگ غدیر به شهروندان ارائه می‌کند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در بیمارستان بقیةالله(عج) افزود: خدماتی از جمله ویزیت عمومی، مشاوره پزشکی، خدمات دندانپزشکی، سنجش فشار خون و قند خون، مشاوره روان‌شناسی، آموزش‌های سلامت‌محور و برنامه‌های مرتبط با حرکات اصلاحی ورزشی از جمله برنامه‌هایی است که در این ایام به صورت رایگان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وی با قدردانی از فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران، نقش آنان را در انعکاس رویدادهای فرهنگی و مذهبی مهم دانست و تأکید کرد: خبرنگاران و اصحاب رسانه با تلاش‌های بی‌وقفه خود، زمینه معرفی هرچه بهتر معارف اهل‌بیت(ع) و پیام غدیر را فراهم می‌کنند.