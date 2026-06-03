«انجمن علمی حکمرانی هوشمند ایران» با مجوز وزارت علوم تاسیس شد

وحید آرایی عضو و نماینده هیئت موسس انجمن علمی حکمرانی هوشمند ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۲/۲۰ کمیسیون انجمن های علمی ایران با تأسیس «انجمن حکمرانی هوشمند ایران» موافقت نمود.

وی عنوان کرد: با توجه به ضرورت تحول دیجیتال و نقش فناوری های نوین در ارتقای کارآمدی و پاسخگویی دولت ها و مشارکت شهروندان، این انجمن در راستای اسناد بالادستی و حاکمیتی کشور (از جمله؛ برنامه هفتم پیشرفت و سند توسعه دولت هوشمند) و با هدف ترویج، تقویت و گسترش دانش حکمرانی هوشمند، ارتقای فرهنگ و سواد حکمرانی داده و دیجیتال، مشارکت در تدوین سیاست ها و مقررات و ارائه مشاوره های راهبردی و سیاستی به حکمرانان و سیاستگذاران، شبکه سازی، تعامل و هم افزایی میان متخصصان و نهادهای حکمرانی، برگزاری رویدادهای علمی و تخصصی، تشکیل کارگروه های تخصصی برای ارائه خدمات و انجام فعالیت های پژوهشی، فناوری و نوآورانه در حوزه های مأموریتی ایجاد شده است.

نماینده و عضو هیأت موسس انجمن علمی حکمرانی هوشمند ایران اشاره کرد: اساتید برجسته حوزه های حکمرانی، مدیریت و مهندسی کشور آقایان دکتر؛ سیدمهدی الوانی (استادتمام دانشگاه علامه طباطبایی)، محمدصادق ضیایی (استادتمام دانشگاه تهران)، علی اصغر پورعزت (استادتمام دانشگاه تهران)، محمدابراهیم محمد پورزرندی (استادتمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی)، رضا واعظی (استادتمام دانشگاه علامه طباطبایی)، وحید آرایی (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی)، مهدی غضنفری (استادتمام دانشگاه علم و صنعت ایران)، نورمحمد یعقوبی(استادتمام دانشگاه سیستان و بلوچستان)، حسن فارسیجانی (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)، عظیم زارعی (استادتمام دانشگاه سمنان) و خانم دکتر شهلا سهرابی (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)، اعضای هیأت موسس این انجمن می باشند.

دانشیار سیاستگذاری عمومی و رییس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تأکید کرد: با توجه به برگزاری اولین کنفرانس ملی حکمرانی هوشمند در اسفند ماه سال ۱۴۰۳ که از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با مشارکت و همکاری دانشگاه تهران و تعدادی از دانشگاه های مهم کشور برگزار شد، بیش از ۲۰ نشست و پنل تخصصی در دستگاه های مهم حاکمیتی و وزارتخانه ها انجام گرفت و این نقطه شروعی بود بر اینکه استقرار نظام حکمرانی هوشمند در دستگاه های اداری کشور ضرورت دارد و بر این اساس تشکیل انجمن علمی حکمرانی هوشمند ایران در دستورکار قرار گرفت.

عضو و نماینده هیأت موسس انجمن علمی حکمرانی هوشمند ایران در پایان گفت: چشم انداز فعالیت های این انجمن به عنوان مرجعی تأثیرگذار در توسعه ظرفیت های انسانی و نهادی و پیشران نوآوری در عرصه حکمرانی هوشمند و نیز پشتیبان تصمیم گیری کشور بسیار حائز اهمیت است.