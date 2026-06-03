به گزارش خبرنگار مهر، الیاس حضرتی صبح چهارشنبه در جمع فعالان روابط عمومی آذربایجان شرقی با گرامیداشت یاد امام خمینی(ره) و شهدا اظهار کرد: امروز در شرایطی گرد هم آمده‌ایم که باید ببینیم وظیفه زمانه و مأموریت امروز ما در قبال ایران چیست و روابط عمومی‌ها چه نقشی در این مسیر دارند.

وی با اشاره به تحول مفهوم روابط عمومی در جهان گفت: در گذشته وظیفه روابط عمومی صرفاً صدور اطلاعیه بود، اما به مرور این مأموریت به اقناع مخاطبان ارتقا یافت و روابط عمومی‌ها موظف شدند با استدلال، منطق و ارائه اسناد با مردم سخن بگویند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت افزود: در سال‌های اخیر حتی این مرحله نیز کافی دانسته نمی‌شود و امروز مهم‌ترین مأموریت روابط عمومی‌ها ایجاد «فهم مشترک» میان تمامی ذی‌نفعان است؛ یعنی همه گروه‌هایی که به نحوی با یک موضوع در ارتباط هستند باید در گفت‌وگو و تصمیم‌سازی مشارکت داشته باشند.

حضرتی با بیان اینکه برای حل مسائل باید همه ذی‌نفعان در فرآیند گفت‌وگو حضور داشته باشند، ادامه داد: در موضوعاتی مانند قیمت سوخت، گروه‌های مختلفی از رانندگان، تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفع هستند و روابط عمومی‌ها باید با زبان و ادبیات قابل فهم برای هر یک از این گروه‌ها ارتباط برقرار کنند تا به فهم مشترک برسند.

وی تأکید کرد: اگر استدلال منطقی برای یک تصمیم وجود ندارد نباید آن تصمیم گرفته شود، اما اگر منطق و برهان وجود دارد باید با زبانی روشن و مستدل برای مردم بیان شود و در کنار آن نیز به سخنان و دغدغه‌های مخاطبان گوش داد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت شفافیت و صداقت را اساس اعتمادسازی دانست و گفت: هدف نهایی فعالیت روابط عمومی‌ها افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است و این امر بدون گفت‌وگو، شفافیت و شناخت دقیق مخاطبان محقق نمی‌شود.

حضرتی همچنین بر اهمیت آموزش در حوزه روابط عمومی تأکید کرد و افزود: مدیران دستگاه‌ها باید اهمیت روایت‌سازی، اطلاع‌رسانی و استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی را درک کنند و در این مسیر آموزش‌های تخصصی از جمله در حوزه هوش مصنوعی مورد توجه قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد رسانه‌ها و فعالان ارتباطی کشور در مقاطع حساس گفت: در برخی رخدادها، روایت‌گری و مدیریت ارتباطات در کشور عملکرد درخشانی داشته و حتی رسانه‌های خارجی نیز به توانمندی ارتباطات ایران اذعان کرده‌اند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در پایان با قدردانی از فعالان روابط عمومی آذربایجان شرقی اظهار کرد: لازم است شبکه‌ای منسجم از روابط عمومی‌ها در سطح دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها شکل گیرد تا با هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر، روایت درست از اقدامات و مسائل کشور به جامعه منتقل شود.