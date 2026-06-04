https://mehrnews.com/x3cf66 ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۲ کد مطلب 6850253 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۲ حضور پر شور مردم زاهدان دقایقی قبل از شروع مهمانی کیلومتری عید غدیر زاهدان - مردم زاهدان قبل از شروع مهمانی کیلومتری غدیر به استقبال این جشن بزرگ رفتند. دریافت 5 MB کد مطلب 6850253 کپی شد مطالب مرتبط طنین «یاعلی» از پایتخت وحدت اسلامی طنین «یاعلی» از بلوچستان ایران برگزاری جشن عید غدیر در دلگان غوغای دهه نودیهای زاهدانی در مهمانی عید غدیر جان آبادی: عید غدیر در بیش از ۵۰۰ نقطه سیستان و بلوچستان برگزار می شود «انجمن علمی حکمرانی هوشمند ایران» با مجوز وزارت علوم تاسیس شد زاهدان میزبان سه روز جشن و مهمانی کیلومتری غدیر تصاویر هوایی از مراسم«مهمونی کیلومتری» غدیر در همدان جلوهگریِ ارادت به ولایت در «مهمانی کیلومتری» ملایر برچسبها عید سعید غدیرخم زاهدان مهمونی کیلومتری غدیرخم
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