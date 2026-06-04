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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۲

حضور پر شور مردم زاهدان دقایقی قبل از شروع مهمانی کیلومتری عید غدیر

حضور پر شور مردم زاهدان دقایقی قبل از شروع مهمانی کیلومتری عید غدیر

زاهدان - مردم زاهدان قبل از شروع مهمانی کیلومتری غدیر به استقبال این جشن بزرگ رفتند.

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کد مطلب 6850253

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