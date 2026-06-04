حضور پر شور مردم زاهدان دقایقی قبل از شروع مهمانی کیلومتری عید غدیر

زاهدان - مردم زاهدان قبل از شروع مهمانی کیلومتری غدیر به استقبال این جشن بزرگ رفتند.