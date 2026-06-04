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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

پیام نماینده ولی فقیه واستاندار سیستان وبلوچستان به مناسبت قیام۱۵خرداد

پیام نماینده ولی فقیه واستاندار سیستان وبلوچستان به مناسبت قیام۱۵خرداد

زاهدان - نماینده ولی فقیه و استاندار سیستان و بلوچستان به مناسبت سالروز ارتحال امام خمینی(ره) و قیام پانزده خرداد پیامی مشترک صادر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی محامی و منصور بیجار به مناسبت سالروز ارتحال امام خمینی(رخ) و قیام ۱۵ خرداد پیامی مشترک صادر کردند؛ متن پیام به شرح ذیل می‌باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم

چهاردهم خردادماه، سالروز ارتحال ملکوتی معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (رضوان‌الله تعالی علیه)، فرصتی برای بازخوانی اندیشه‌های بلند، آرمان‌های الهی و میراث ماندگار رهبر فرزانه‌ایست که نامش با عزت، استقلال، ایمان و بیداری ملت ایران گره خورده است؛ مردی که با اتکا به ایمان، مردم‌باوری و احیای ارزش‌های اصیل اسلامی، پایه گذار نهضتی بود که پایه‌های ظلم و استبداد را درهم پیچید و مسیر جدیدی از عزت و خودباوری را در تاریخ معاصر این سرزمین گشود.

سی و هفتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و پیوند تاریخی آن با قیام پانزده خرداد ۱۳۴۲ به عنوان مبدأ نهضت اسلامی ملت ایران و سرآغاز حرکتی عظیم برای احیای ارزش‌های دینی و استقلال خواهی و تقارن آن با عید سعید غدیر خم را در حالی گرامی می‌داریم که فقدان رهبر مجاهد، حکیم و قائد شهید عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای(ره)، اندوهی مضاعف بر جان ملت ایران نشانده است؛ اما همان‌گونه که رحلت امام خمینی(ره) باعث توقف و درنگ در مسیر حرکت انقلاب اسلامی نگردید، شهادت آن رهبر بزرگ نیز نه تنها باعث خاموشی چراغ این راه نورانی نشد بلکه پایه‌های این نظام الهی را مستحکم‌تر و زمینه‌ساز بعث ملت بزرگ ایران شد.

اینجانبان ضمن گرامیداشت سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب و تجلیل از مقام شامخ شهدای والامقام به‌ویژه شهدای قیام ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ و دیگر شهدای انقلاب اسلامی تاکنون، علی‌الخصوص شهدای جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، فرا رسیدن عید سعید غدیر خم را به مردم شریف، ولایت‌مدار و شهیدپرور استان سیستان و بلوچستان تبریک عرض نموده، از خداوند متعال توفیقات روزافزون ملت بزرگ ایران را که با وحدت، ایمان، وفاق، امید و تمسک به اصل مترقی ولایت فقیه و تبعیت از رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، پرچم افتخار انقلاب اسلامی را برافراشته نگاه داشته‌اند، مسئلت داریم.

کد مطلب 6850020

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