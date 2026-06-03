آخرین وضعیت تیم ملی والیبال از زبان سرپرست/ ویزای ۵ نفر صادر نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس نظریان سرپرست تیم ملی والیبال ایران، درباره آخرین شرایط تیم ملی پیش از آغاز رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ اظهار کرد: سفر طولانی و دشواری را پشت سر گذاشتیم و بیش از ۴۵ ساعت در مسیر بودیم. خوشبختانه تیم روز یکشنبه حدود ساعت ۱۸ به وقت محلی به برزیل رسید و حدود ۱۰ روز پیش از آغاز مسابقات در محل برگزاری رقابت‌ها مستقر شد.

وی افزود: با هماهنگی‌های انجام شده از سوی مسئولان فدراسیون، تمامی شرایط مورد نیاز تیم از پیش فراهم شده بود. محل اسکان، تغذیه و رفت‌وآمد اعضای تیم در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و بازیکنان و اعضای کادر فنی از امکانات فراهم شده رضایت کامل دارند. البته فاصله طولانی تهران تا برزیل سفر خسته‌کننده‌ای را برای تیم رقم زد، اما خوشبختانه همه چیز به خوبی پیش رفت.

سرپرست تیم ملی والیبال ایران درباره روند دریافت ویزای اعضای تیم گفت: در روزهای اخیر پیگیر امور مربوط به ویزای شینگن بازیکنان و اعضای کادر فنی بودیم و خوشبختانه تا این لحظه بخش عمده‌ای از این فرآیند انجام شده است. تنها پنج نفر از اعضای کادر باقی مانده‌اند که مراحل مربوط به آن‌ها نیز به زودی تکمیل خواهد شد. در این مسیر سفارت جمهوری اسلامی ایران در برزیل و همچنین سفارت فرانسه همکاری بسیار خوبی با ما داشتند.

نظریان در ادامه به برنامه‌های آماده‌سازی تیم اشاره کرد و گفت: از روز دوشنبه تمرینات تیم زیر نظر روبرتو پیاتزا آغاز شد و برنامه‌های هوازی، بدنسازی و سایر بخش‌های فنی طبق برنامه دنبال شده است. امروز نیز نخستین تمرین توپی تیم در یکی از سالن‌های شهر برازیلیا برگزار شد و تا پایان هفته برنامه‌های آماده‌سازی ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: طبق برنامه، روز شنبه نخستین دیدار تدارکاتی تیم ملی در این فصل مقابل برزیل در شهر برازیلیا برگزار می‌شود. در صورت فراهم شدن شرایط، تلاش خواهیم کرد یک مسابقه دوستانه دیگر نیز برگزار کنیم و در غیر این صورت برای آغاز رسمی رقابت‌ها آماده خواهیم شد.

سرپرست تیم ملی والیبال ایران گفت: تیم ملی روز ۱۰ ژوئن (۲۰ خرداد) در نخستین دیدار خود در لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ به مصاف تیم ملی برزیل خواهد رفت و امیدواریم مسابقات را با عملکردی خوب و پرانرژی آغاز کنیم.