دیدار والیبال نشسته ایران با آلمان و برزیل پیش از قهرمانی جهان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال نشسته در حالی برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک آماده می شود که با معضل عدم دیدارهای تدارکاتی مواجه است.

این تیم برای یک ماه گذشته دعوتنامه سفر به روسیه و دیدار تدارکاتی با تیم ملی این کشور و همچنین حضور در تورنمنت بوسنی را دریافت کرده بود اما هر دو سفر از سوی کشورهای میزبان لغو شد. در ادامه عراق جایگزین این دو سفر تدارکاتی شد اما عراقی ها هم از میزبانی خود انصراف دادند.

این در حالی بود که ملی پوشان والیبال نشسته از سال ۲۰۱۸ بدون دیدار تدارکاتی عازم مسابقات مختلف شده بودند.

هادی رضایی سرمربی تیم ملی والیبال نشسته اما به منظور پایان دادن به این شرایط، شخصا اقدام به رایزنی برای دیدار تدارکاتی تیمش پیش از مسابقات قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک کرد. او در مذاکره با مربیان دو تیم آلمان و برزیل که از شرکت کنندگان در رقابت های قهرمانی جهان هستند، با آنها برای دیدار تدارکاتی پیش از این مسابقات به توافق رسیده است.

بدین ترتیب پیش از آغاز مسابقات قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک، تیم ملی والیبال نشسته طی ۲ دیدار تدارکاتی با آلمان و برزیل رقابت خواهد داشت.

رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان ۱۹ تا ۲۶ تیر ماه به میزبانی چین و در شهر هانگژو برگزار می‌شود. تیم ملی ایران در گروه D با بوسنی، لهستان و ژاپن همگروه است.

والیبال نشسته ایران مدافع عنوان قهرمانی جهان است. تیم ملی ایران در دوره گذشته این رقابت ها که به میزبانی بوسنی برگزار شد، قهرمان شد و تک سهمیه توزیع شده برای پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس را از آن خود کرد.

در مسابقات ۲۰۲۶ والیبال نشسته قهرمانی جهان، ۲ تیم فینالیست صاحب سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۸ می شوند.