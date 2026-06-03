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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

رکورد تلخ کاپیتان در شب تلخ نیوزیلند

رکورد تلخ کاپیتان در شب تلخ نیوزیلند

کاپیتان تیم ملی فوتبال نیوزیلند در شب شکست سنگین تیمش مقابل هائیتی رکورد جدیدی را به نام خود به ثبت رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال نیوزیلند و هائیتی در دیداری تدارکاتی بامداد امروز چهارشنبه به وقت تهران رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۴ بر صفر به سود هائیتی به پایان رسید تا نیوزیلند که یکی از حریفان گروهی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ است، متحمل شکست سنگینی شود.

فدراسیون فوتبال نیوزیلند با انتشار عکسی از کریس وود کاپیتان این تیم در فضای مجازی نوشت: کریس وود برای هشتاد و نهمین بار پیراهن تیم ملی را بر تن کرد و رکورددار شد.

رکورد تلخ کاپیتان در شب تلخ نیوزیلند

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل

کد مطلب 6848926

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