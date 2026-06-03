حکیمه عبایی در گفت وگو با خبرنگار مهر در آستانه عید سعید غدیر خم با اشاره به جایگاه رفیع ولایت در اندیشه شیعی اظهار داشت: خداوند را سپاسگزاریم که ما را از دوستداران اهل بیت علیهم السلام قرار داد و توفیق تمسک به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام را که در روزگار پرآشوب چراغ راه انسان هاست نصیبمان کرد.

وی با بیان اینکه هر رویداد مهمی گستره زمانی و معنایی فراتر از یک روز دارد افزود: همان گونه که میلاد پیامبر صلی الله علیه و آله به ماه ربیع الاول شرافت بخشید و عاشورا تنها به یک روز محدود نشد، غدیر نیز از رویدادهای سرنوشت سازی است که حرمی گسترده در تاریخ اسلام دارد.

عبایی با اشاره به تأکید ویژه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر انتقال پیام غدیر تصریح کرد: یعنی حاضران این پیام را به غائبان و نسل های آینده برسانند تا حقیقت ولایت در طول تاریخ زنده بماند. اگر این مهم به درستی انجام می شد، جامعه اسلامی هرگز از مسیر ولایت فاصله نمی گرفت.

این استاد حوزه علمیه در ادامه با تبیین مفهوم ایام الله خاطرنشان کرد: در منابع دینی، یوم تنها به یک روز اطلاق نمی شود بلکه به دوره ای از زمان گفته می شود که حادثه ای بزرگ در آن رخ داده است. از این رو غدیر یکی از بزرگترین مصادیق ایام الله است؛ روزی که خداوند نعمت ولایت را به بندگانش عطا کرد.

وی با استناد به آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی تأکید کرد: در واقعه غدیر بود که دین به کمال رسید و نعمت الهی تمام شد و این به تنهایی عظمت این روز را نشان می دهد.

عبایی در پایان با اشاره به توصیه های روایی برای بزرگداشت این عید ابراز امیدواری کرد: به برکت ایام غدیر، خداوند توفیق تمسک هرچه بیشتر به ولایت اهل بیت علیهم السلام و زمینه سازی برای ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را به همگان عنایت فرماید.