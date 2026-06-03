احیای پارک ملت شهرکرد؛ اقدامات جامع شهرداری برای حفظ میراث شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود حبیبی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در رابطه با نگرانی هایی که در خصوص خشکیدگی تعدای از درختان در پارک ملت وجود دارد، لازم به توضیح است که در پی بررسی های کارشناسی و میدانی دقیقی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ آغاز شده و با جدیت همچنان ادامه دارد، دغدغه های مشترک شهروندان و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد در سال های اخیر مورد بررسی و واکاری قرار گرفته است.

وی در تشریح علل خشکیدگی برخی از درختان افزود: نتایج این بررسی های جامع نشان می دهد که خشکیدگی درختان پارک ملت دلایل متعددی دارد. کهولت سن و رسیدن به پایان چرخه عمر مفید برخی از درختان، تغییرات اقلیمی در سال های اخیر و افزایش گرما و خشکی و همچنین شیوع انواع آفات و بیماری ها که در برخی از موارد به موقع شناسایی و درمان نشده اند، از جمله عوامل اصلی این آسیب دیدگی ها هستند.

وی اضافه کرد: علاوه بر این در سنوات گذشته، توجه کافی به مقوله آبیاری صورت نگرفته و یا به دلیل محدودیت منابع آبی، درختان به میزان کافی مشروب نشده اند؛ موضوعی که به صورت انباشه در طول سالیان رخ داده و مربوط به چند سال اخیر مدیریت شهری نیست.

حبیبی با تاکید بر اقدامات راهبردی در دوره فعلی، ادامه داد: با در نظر گرفتن این چالش ها، در دوره مدیریت شهری فعلی، اقدامات گسترده و راهکارهای نوینی برای رفع مشکلات به کار گرفته شده است. مهم ترین این اقدامات شامل تغییر الگوی آبیاری و آزادسازی طوقه درختان برای بازگشت به روش های سنتی جهت غرقابی کردن ریشه ها، شناسایی و مبارزه تخصصی با آفات و بیماری ها با استفاده از سموم مناسب و همچنین تدوین طرح جامع ۸۴ هکتاری پارک ملت بوده است.

وی با اشاره به پیشرفت پروژه های ذیل در خصوص طرح جامع پارک ملت، تصریح کرد: این طرح با هدف ایجاد کاربری های متنوع و در عین حال حفظ درختان موجود، به پویایی پارک کمک خواهد کرد. در همین راستا، بهسازی و پیاده روسازی ورودی پارک ملت با همت سازمان عمران و بازآفرینی، اجرای پروژه آبنمای کف خشک، اجرای پروژه باغ ایرانی با همکاری بخش سرمایه گذاری، ایجاد مخزن ۵۰۰۰ مترمکعبی آب و احیای قنات آقا از جمله اقداماتی ست که عملیاتی شده اند.

وی در خصوص توسعه فضای سبز نیز خاطرنشان کرد: مدیریت شهری نسبت به جبران درختان حذف شده اهتمام ویژه ای دارد؛ به همین منظور در سال گذشته بیش از ۱۵۳۰ اصله نهال و درختچه جدید در پارک ملت کاشته شد و بیش از ۲۷۴۰ مترمربع نیز به گلکاری های فصلی و دائمی اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه عملیات نگهداشت و تقویت درختان به صورت روزانه و مستمر در حال انجام است، افزود: اجرای پروژه های چالکود، تغذیه کودی، سم پاشی منظم و مراقبت های گیاهپزشکی در دستور کار دائم تیم های باغبانی این سازمان قرار دارد.

حبیبی تاکید کرد: بر اساس طرح جامع، عملیات اجرایی در سایر نقاط پیرامونی از جمله پارک بانوان، پارک صولت و حاشیه سیل بند نیز در جریان است تا نشاط در کل مجموعه فضاهای سبز شهری حفظ شود. دغدغه اصلی ما، حفظ و صیانت از این میراث ارزشمند است که برای تمامی شهروندان حس نوستالژی دارد. اگرچه این اقدامات باید زودتر آغاز می شد، اما در دوره مدیریت جدید، تمام تلاش ما بر این بوده است که در کوتاه ترین زمان ممکن، پویایی و سرزندگی به پارک ملت بازگردد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در جمع بندی می توان گفت که اقدامات صورت گرفته در سال جاری، وضعیت نگهداری، آبیاری، توسعه، نوسازی و ... پارک ملت را به شکل محسوس نسبت به سال های گذشته بهبود بخشیده است. مدیریت شهری، با وجود محدودیت ها و چالش های موجود، نه تنها که نسبت به وضعیت پارک ملت، بلکه نسبت به کل فضاهای سبز شهری سکوت نکرده و اهتمام ویژه دارد و روند توسعه و احیای این مجموعه ها بی شک با قدرت ادامه خواهت یافت.