۱۶خرداد آخرین مهلت ثبت نام آزمون غربالگری المپیاد علمی علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام در هجدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور سال ۱۴۰۵، از۱۰ صبح روز سه شنبه ۱۲ خردادماه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir فعال شده است و این فرصت تا پایان ساعت اداری روز شنبه ۱۶ خردادماه سال جاری فعال است.

دبیرخانه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی، تقویم زمان‌بندی جدید هجدهمین دوره را برای سال ۱۴۰۵ اعلام کرد. این تقویم پس از تغییرات اعمال‌شده به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم به‌روزرسانی شده است.

گروه‌بندی حیطه کارآفرینی از ۱۲ تا ۱۷ خردادماه ۱۴۰۵ انجام خواهد شد و همچنین برگزاری آزمون غربالگری متمرکز (مرحله اول آزمون انفرادی هفت حیطه) برای ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده است.

آزمون مرحله اول گروهی حیطه کارآفرینی از ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و مقرر است تاریخ دقیق هر کلان منطقه متعاقباً اعلام شود.

نتایج آزمون غربالگری از تاریخ ۱۰ تا ۱۲ مردادماه سال جاری توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.