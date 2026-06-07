به گزارش خبرنگار مهر، مهلت نام‌نویسی در هجدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی که پیش‌تر در باره زمانی دوم تا پنجم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده بود و به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم به تعویق افتاده بود، بعد از برنامه‌ریزی مجدد از ۱۲ تا ۱۶ خرداد برنامه ریزی شده بود. این مهلت تا ساعت ۱۳ روز دوشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵ تمدید شد. مهلت نام‌نویسی در هجدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور دیگر تمدید نخواهد شد.

همچنین برگزاری آزمون غربالگری این دوره از المپیاد روز ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ در دانشگاه‌های ۱۰ کلان منطقه آمایشی برگزار خواهد شد.

بر اساس اطلاعیه‌ای که پیشتر از سوی دبیرخانه دائمی المپیاد منتشر شده بود؛ شرایط حضور دانشجویان در هجدهمین دوره المپیاد تسهیل شده و ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در مرحله اول المپیاد به سه برابر ظرفیت اولیه مندرج در سایت المپیاد علمی افزایش یافته است، البته حیطه کارآفرینی مطابق شیوه‌نامه اختصاصی خود اجرا خواهد شد.

همچنین معیار پذیرش در مرحله نخست، کسب حداقل ۵۰ درصد نمره کل خواهد بود و برای هر کلان‌منطقه نیز سهمیه مشخصی در نظر گرفته شده است. بر این اساس، بالاترین نمرات واجد حد نصاب به مرحله بعد راه خواهند یافت.