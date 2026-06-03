بازنگری طرح هادی برخی از روستاهای استان بوشهر تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رجایی صبح چهارشنبه در نشست تخصصی کارگروه استانی موضوع بند ب ماده ۵۱ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت اظهار کرد: طرحهای هادی روستایی به عنوان مهمترین سند توسعه کالبدی روستاها محسوب می شوند.
وی اضافه کرد: طرحهای هادی روستایی نقش مؤثری در ساماندهی ساختوسازها، تعیین کاربری اراضی، تأمین زیرساختهای مورد نیاز و هدایت روند توسعه متوازن سکونتگاههای روستایی ایفا میکنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: بازنگری طرحهای هادی روستایی در استان بوشهر متناسب با نیازهای روز و تحولات جمعیتی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
بازنگری طرح هادی شماری از روستاهای استان بوشهر در نشست تخصصی کارگروه استانی موضوع بند ب ماده ۵۱ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت به تصویب رسید و بررسی بازنگری تعدادی دیگر از روستاها برای انجام مطالعات تکمیلی در دستور کار دبیرخانه قرار گرفت.
در این نشست پرونده بازنگری طرح هادی تعدادی از روستاهای شهرستانهای تنگستان، دیلم، گناوه، جم و دشتی مورد بررسی قرار گرفت.
پس از طرح دیدگاههای کارشناسی و ارزیابیهای فنی و نقطه نظرات شورا و دهیاری روستاها با اصلاحات و پیشنهادهای ارائهشده به تصویب اعضای کارگروه رسید.
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