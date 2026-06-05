حاکم ممکان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سالروز قیام ۱۵ خرداد اظهار کرد: خون‌های پاکی که در آن قیام بر زمین ریخته شد، نهال انقلاب اسلامی را آبیاری کرد و زمینه‌ساز پیروزی بزرگ ملت ایران در سال ۱۳۵۷ شد.

وی تاکید کرد: امروز نیز در شرایط حساس منطقه و جهان، بازخوانی پیام غدیر، درس‌های ۱۵ خرداد و میراث گرانسنگ امام خمینی(ره) بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شوری اسلامی گفت: جامعه اسلامی برای عبور از چالش‌ها و دستیابی به پیشرفت، نیازمند حفظ وحدت، تقویت سرمایه اجتماعی، پایبندی به آرمان‌های انقلاب و حرکت در مسیر ولایت است.

وی با بیان اینکه جامعه بدون رهبری الهی دچار سرگردانی می‌شود، گفت: ۱۵ خرداد نشان می‌دهد که مردم چگونه برای دفاع از این حقیقت به میدان می‌آیند و امام خمینی(ره) ثابت کرد که با تکیه بر ایمان مردم و فرهنگ ولایت می‌توان بزرگ‌ترین تحولات تاریخی را رقم زد.

ممکان اضافه کرد: سه رویداد عید سعید غدیر خم، قیام تاریخی ۱۵ خرداد و سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره) هرچند این مناسبت‌ها در ظاهر متعلق به زمان‌ها و شرایط متفاوتی هستند، اما در حقیقت سه حلقه از یک زنجیره فکری و تاریخی را تشکیل می‌دهند؛ زنجیره‌ای که از ولایت آغاز می‌شود، با قیام برای دفاع از ولایت استمرار می‌یابد و در تاسیس نظام مبتنی بر ولایت به اوج می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه در قرن معاصر نیز همین اندیشه بود که در وجود امام خمینی(ره) تجلی یافت، افزود: ایشان با تکیه بر آموزه‌های اسلام ناب و فرهنگ ولایت، پرچم مبارزه با استبداد و وابستگی را برافراشتند و ملت ایران را به صحنه آوردند، هنگامی که رژیم پهلوی در سال ۱۳۴۲ تلاش کرد صدای حق‌طلبی امام را خاموش کند، مردم ممون و انقلابی ایران در ۱۵ خرداد به میدان آمدند و نشان دادند که پیوند میان مردم و رهبری دینی، پیوندی ناگسستنی است.

ممکان گفت: ارتحال امام خمینی(ره) اگرچه ضایعه‌ای عظیم برای جهان اسلام به شمار می‌رفت، اما استحکام بنیان‌های فکری و مردمی انقلاب و استمرار مسیر ولایت، اجازه نداد خللی در حرکت رو به جلوی نظام اسلامی ایجاد شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این سه مناسبت، سه فصل از یک روایت واحد هستند؛ روایت عزت، استقلال، مردم‌سالاری دینی و استمرار راه حق. راهی که ملت بزرگ ایران همچنان با بصیرت، آگاهی و امید آن را ادامه می‌دهد.