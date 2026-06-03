صبوری حدی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: آنطور که باراک راوید، خبرنگار صهیونیستی و نزدیک به نتانیاهو گزارش داده، ترامپ تماس تلفنی تندی با نتانیاهو داشته و با فریاد خطاب به او دستور داده که نیروهایش را از لبنان عقب براند. باراک راوید در روایتش از تماس تلفنی تند ترامپ با نتانیاهو، تصریح کرد که در جریان این تماس، ترامپ وقتی از نتانیاهو خواست دست نگه دارد و حملات به بیروت را پیش نبرد، به او گفت: اگر من نبودم، تا حالا در زندان بودی.
در واقع منظورش پرونده فساد نتانیاهو و تلاش ترامپ برای صدور عفو برای او بود. بهنظر میرسد در بخشهای زیادی از این تماس، لحن گفتوگو بسیار تند و حتی متشنج بوده است. ترامپ در جریان تماس به نتانیاهو گفت برای کاری که میخواهی در لبنان انجام بدهی، خیلی دیوانهای. در مجموع، ترامپ به این نتیجه رسید که جنگ در لبنان، که نتانیاهو در روزهای اخیر آن را تشدید کرده بود، میتواند آنچه او در قبال ایران دنبال میکند را تضعیف کند و توافقی را که در پی آن است به خطر بیندازد؛ بنابراین تصمیم گرفت جلوی آن را بگیرد.
روز دوشنبه نیز در پی افزایش گمانهزنیها پیرامون قریبالوقوع بودن حمله اسرائیل به بیروت، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص) خطاب به ساکنان اراضی اشغالی هشداری صادر کرد. سرلشکر خلبان علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا(ص) در این هشدار تصریح کرد: نتانیاهو در ادامه شرارتهای خود در منطقه، ضاحیه و بیروت را تهدید به بمباران و برای ساکنان آن هشدار تخلیه اعلام کرده است. با توجه به نقض مکرر آتشبس توسط رژیم، در صورت عملی شدن این تهدید به ساکنان بخشهای شمالی و شهرکهای نظامی در سرزمینهای اشغالی هشدار میدهیم اگر نمیخواهند آسیب ببینند، منطقه را ترک کنند.
این تهدید ایران کارساز شد و صهیونیستها از ترس واکنش ایران و در پی تماس تلفنی تند ترامپ با نتانیاهو، از لبنان عقب نشستند. البته در ایران همچنان دستها روی ماشه است و هر لحظه احتمال شرارت جبهه خصم وجود دارد. همچنین رزمندگان ایران موازنه را با دشمن برقرار کردهاند و به هر تجاوز و تعدی دشمن، پاسخ درخور میدهند.
نظم نوین ایرانی در غرب آسیا
اما ایران معادلات را به طور کامل در غرب آسیا به نفع خود تغییر داده است و این نکتهای است که همگان به آن اذعان دارند. در همین رابطه، ماریو نوفل، مفسر سیاسی استرالیایی میگوید: مهمترین خبر روز، تهدید اسرائیل به بمباران بیروت یا توقف مذاکرات از سوی ایران نیست. مهمترین خبر این است که ایران تهدید کرده در صورت بمباران بیروت، اسرائیل را هدف قرار خواهد داد؛ این، نمایی از نظم نوین در خاورمیانه است.
از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نهتنها اهداف اعلامی این عملیات محقق نشده، بلکه شواهد فزایندهای از بنبست راهبردی و شکستهای میدانی و سیاسی برای طرفهای متجاوز در حال آشکار شدن است. این جنگ که با حملات گسترده و کشتار غیرنظامیان از جمله دانشآموزان بیگناه آغاز شد، بهسرعت ابعاد انسانی، امنیتی و اقتصادی گستردهای پیدا کرده و واکنشهای متفاوتی را در رسانههای بینالمللی برانگیخته است. هرچند آتشبس دو هفتهای حاصل شد و در ادامه هم توسط ترامپ تمدید شد اما هنوز تا پایان واقعی این تجاوز مسیر پیچیدهای در پیش است.
رسانههای جهان هر یک با رویکردهای خاص خود، تلاش کردهاند روایت این جنگ را شکل دهند. روزنامه گاردین در گزارشی از تازهترین دور تبادل آتش میان ایران و آمریکا همزمان با ادامه مذاکرات صلح نوشت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در واکنش به حملات آمریکا، یک پایگاه هوایی مورد استفاده ارتش این کشور را هدف قرار داده است. گاردین میافزاید که کویت تایید کرده بامداد دوشنبه هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته و حق خود برای اتخاذ تمام اقدامات لازم برای دفاع از خاک خود را محفوظ دانسته است. در حوزه دیپلماتیک، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، با اشاره به فضای بیاعتمادی عمیق تاکید کرد که هیچ مذاکرهای درباره جزئیات برنامه هستهای در جریان نیست و اولویت تهران پایان دادن به جنگ است.
این رسانه انگلیسی با اشاره به شکنندگی آتشبس و حملات پراکنده در هفتههای اخیر تصریح میکند که ترامپ برای بازگشایی تنگه هرمز و کاهش قیمت سوخت پیش از انتخابات نوامبر تحت فشار است، اما همزمان با خطر واکنش تندروهای حزب خود به هرگونه امتیازدهی به تهران مواجه است.
شبکه سیانبیسی در گزارشی از اوجگیری دوباره تنشها نوشت که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، همزمان با دور تازه حملات متقابل نظامی، با خشم به منتقدان خود تاخته و مدعی شده است که ایران واقعا خواهان توافق است. ترامپ در شبکه تروث سوشال از دموکراتهای احمق و جمهوریخواهان به ظاهر غیرمیهنپرست خواست دست از جیکجیک کردن بردارند و گفت: فقط بنشینید و استراحت کنید، همهچیز در نهایت خوب پیش خواهد رفت.
بر اساس این گزارش، این اظهارات در حالی مطرح میشود که حملات هوایی میان دو طرف از سر گرفته شده است. سنتکام مدعی انجام حملات دفاعی به سایتهای راداری و فرماندهی پهپادهای ایران در گروگ و جزیره قشم شده و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز از هدف قرار دادن یک پایگاه هوایی مورد استفاده آمریکا خبر داده است. سیانبیسی با اشاره به گزارش آکسیوس فاش میکند که ترامپ شخصا اصلاحاتی سختگیرانهتر بر مفاد توافق اعمال کرده که عمدتا بر مسئله مواد هستهای ایران متمرکز است.
بیبیسی در گزارشی با استناد به تصاویر ماهوارهای و تحلیلهای کارشناسی فاش کرد که حملات ایران از زمان آغاز جنگ، به ۲۰ پایگاه و تاسیسات نظامی آمریکا در هشت کشور خاورمیانه خسارت وارد کرده است؛ وسعتی از تخریب که بسیار فراتر از اذعان عمومی واشنگتن است. بر اساس تحلیل واحد بیبیسی وریفای، ایران با استفاده از پهپادهای ارزانقیمت و انبوه، سامانههای پدافندی فوقپیشرفته، هواپیماهای سوخترسان و تجهیزات راداری را هدف قرار داده است.
این گزارش تصریح میکند که در میان خسارات وارده، سه سامانه پدافندی تاد به ارزش تقریبی یک میلیارد دلار در امارات و اردن منهدم شدهاند. همچنین یک فروند هواپیمای آواکس سنتری در پایگاه هوایی پرنس سلطان عربستان منهدم شده که هزینه جایگزینی آن ۷۰۰ میلیون دلار برآورد میشود. تحلیلگران تاکید دارند که شمار واقعی پایگاههای هدفقرارگرفته ممکن است به ۲۸ برسد و پنتاگون کل هزینه این عملیات را ۲۹ میلیارد دلار برآورد کرده که به گفته دموکراتها احتمالا کمتر از واقعیت است.
بیبیسی به نقل از کارشناسان میافزاید که تاکتیکهای ایران در طول جنگ تکامل یافته و از حملات موجی و پرحجم اولیه به حملات دقیق و هدفمند علیه اهداف با ارزش تغییر مسیر داده است. این در حالی است که ارتش آمریکا به دلیل غفلت اولیه، هواپیماهای خود را از برد پهپادهای ایرانی خارج نکرده بود. رهبر انقلاب اسلامی نیز تاکید کرده است که خاورمیانه دیگر مکان امنی برای پایگاههای آمریکایی نیست و آمریکا روزبهروز از موقعیت سابق خود دورتر خواهد شد. تحلیلگران هشدار میدهند که در صورت از سرگیری جنگ، ذخایر تحلیلرفته پدافندی آمریکا برای مقابله با موج جدید حملات ایران کافی نخواهد بود.
مقابله به مثل سپاه
روز دوشنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد در پی حمله متجاوزانه ارتش تروریستی و کودککش آمریکا به کشتی ایرانی لیاناستار در محدوده دریای عمان، نیروی دریایی سپاه طی یک عملیات مقابله به مثل، کشتی ساریسکا با مالکیت دشمن آمریکایی- صهیونی را با موشک کروز مورد هدف قرار داد.سخنگوی سپاه پاسداران نیز اعلام کرده که برای تمامی سناریوهای احتمالی آمادگی داریم.
در پیام سردار محبی آمده است که با وجود آمادگی در تمامی عرصهها، سنگر نظامی همچنان با بالاترین سطح آمادگی حفظ خواهد شد، زیرا معتقدیم مهمترین عرصهای که دشمن برای تحقق اهداف خود بر آن تکیه میکند، عرصه نظامی است. در صورت بازگشت دشمن به عرصه نظامی، نوع عملیات، جغرافیای نبرد و حتی نوع جنگافزارهای مورد استفاده متفاوت خواهد بود و سپاه پاسداران برای تمامی سناریوهای احتمالی آمادگی کامل دارد.
سردار اسدی، معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص) نیز اعلام کرد که هنوز برگهای برنده را رو نکردهایم. در پیام سردار اسدی آمده که بارها گفتهایم که هنوز همه برگهای برنده خود را رو نکردهایم و برگهای زیادی وجود دارد که اگر لازم شود، از آنها استفاده خواهیم کرد. آمریکا فقط خواهان تسلیم کامل ما است و ملت ایران هم هرگز تسلیم نخواهد شد. وقتی تسلیم در کار نیست، جنگ در پیش است؛ بنابراین ما منتظریم و مشکلی با جنگ نداریم؛ لذا اگر ناتو هم در این عرصه حاضر شود، ما هیچگونه نگرانی نداریم.
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