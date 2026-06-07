به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، حسین احسنی به مناسبت روز جهانی محیطزیست با اشاره به مهمترین اقدامهای این شرکت در حوزه محیطزیست بیان کرد: توسعه پایدار و صیانت از محیطزیست بهعنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی در شرکت نفت و گاز پارس، همواره در کنار مأموریت توسعه و تولید پایدار گاز از میدان گازی پارس جنوبی مورد توجه قرار داشته و همه طرحهای توسعهای و فعالیتهای عملیاتی این حوزه، با رعایت الزامها، استانداردها و ملاحظات زیستمحیطی برنامهریزی و اجرا میشوند.
وی یکی از دستاوردهای زیستمحیطی این شرکت در سالهای اخیر را انجام دو اقدام حائز اهمیت برای کاهش آلایندههای هوا و گازسوزی در پالایشگاههای ۱۳گانه منطقه پارس جنوبی برشمرد و گفت: با راهاندازی و بهرهبرداری از واحدهای بازیافت و تصفیه گازهای اسیدی شامل SRU ،TGTU و AGE در برخی پالایشگاههای پارس جنوبی، میزان انتشار دیاکسید گوگرد در این مجموعهها بهشکل محسوسی کاهش یافته و عملکرد زیستمحیطی بهبود یافته است.
سرپرست اچاسئی شرکت نفت و گاز پارس ادامه داد: همچنین با راهاندازی و در سرویس قرار گرفتن کمپرسورهای جداکننده گاز از میعانات گازی در سه پالایشگاه، بخش قابل توجهی از گازهایی که پیشتر در مشعلها سوزانده میشد، به چرخه فرآورش بازگردانده شده است.
احسنی افزود: این اقدام افزون بر کاهش انتشار گازهای گلخانهای و آلایندههای هوا، نقش مؤثری در ارتقای بهرهوری انرژی، صیانت از منابع هیدروکربوری و تحقق اهداف کلان صنعت نفت در حوزه مدیریت کربن و کاهش تأثیرات زیستمحیطی فعالیتهای صنعتی ایفا کرده است.
توسعه فضای سبز و تقویت ظرفیتهای طبیعی منطقه
وی در ادامه با اشاره به برنامههای توسعه فضای سبز در منطقه پارس جنوبی گفت: اجرای طرحهای توسعه و نگهداشت فضای سبز در چهارچوب الزامهای قانون هوای پاک و تعهدات مندرج در گزارشهای ارزیابی تأثیرات زیستمحیطی پروژهها با جدیت دنبال میشود.
سرپرست اچاسئی شرکت نفت و گاز پارس تصریح کرد: در این طرحها ضمن بهرهگیری از گونههای گیاهی بومی و سازگار با شرایط اقلیمی منطقه، تلاش شده است افزون بر بهبود منظر محیطی و افزایش سرانه فضای سبز، ظرفیتهای طبیعی منطقه برای کاهش آثار ناشی از فعالیتهای صنعتی نیز تقویت شود.
احسنی همچنین از انجام مطالعات مفهومی برای استقرار نظام متمرکز تأمین یوتیلیتیها (آب، برق، بخار) در منطقه عسلویه خبر داد و گفت: با توجه به چالشهای ناشی از ناترازی آب و انرژی و ضرورت ارتقای بهرهوری زیرساختهای پشتیبان صنعت، مطالعات تخصصی در زمینه تجمیع و تأمین متمرکز خدمات یوتیلیتی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: اجرای این رویکرد میتواند ضمن کاهش مصرف منابع، افزایش راندمان تأسیسات، کاهش هزینههای سرمایهگذاری و بهرهبرداری و مدیریت بهینه مصارف آب و انرژی، زمینه را برای توسعه پایدار و ارتقای عملکرد زیستمحیطی منطقه انرژی پارس فراهم کند.
حفاظت از اکوسیستم دریایی با فناوری حفاری افقی جهتدار
سرپرست بهداشت، ایمنی، محیطزیست و پدافند غیرعامل شرکت نفت و گاز پارس یکی از مهمترین اقدامهای این شرکت در حوزه حفاظت از اکوسیستم دریایی خلیج فارس را جلوگیری از روش حفاری ترانشه و جایگزینی آن با تکنولوژی حفاری افقی جهتدار (HDD) در احداث خطوط لوله دریایی در سواحل خلیج فارس بیان کرد و گفت: این فناوری جایگزین روشهای سنتی حفاری در مناطق ساحلی شده و نقش مؤثری در حفاظت از زیستگاههای حساس دریایی بهویژه بسترهای مرجانی و کاهش مداخلات فیزیکی در سواحل خلیج فارس دارد.
احسنی همچنین با اشاره به مدیریت آب همراه گاز و پسماندهای صنعتی افزود: استقرار نظامهای مدیریتی و عملیاتی برای جمعآوری، فرآورش و دفع اصولی آب همراه گاز و انواع پسماندهای تولیدی، از دیگر برنامههای مستمر شرکت نفت و گاز پارس در جهت کاهش مخاطرات زیستمحیطی و ارتقای استانداردهای بهرهبرداری است.
وی با گرامیداشت روز جهانی محیطزیست، تأکید کرد: صیانت از محیطزیست نه یک الزام اداری، بلکه یک مسئولیت حرفهای، فرابخشی و مشترک است و صنعت نفت نیز خود را متعهد میداند که همسو با تأمین پایدار انرژی کشور، از همه ظرفیتهای فنی، مدیریتی و فناورانه برای کاهش آثار زیستمحیطی فعالیتها و حفظ سرمایههای طبیعی برای نسلهای آینده بهره گیرد.
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