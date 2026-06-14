پایان تعمیرات اساسی ۳ سکوی گازی در ناحیه دو پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، مصطفی گودرزی رئیس عملیات تولید سکوهای ناحیه ۲ پارس جنوبی گفت: در جریان تعمیرات اساسی سه سکوی گازی ناحیه دو پارس جنوبی، دستور کارهای مختلفی در حوزههای مکانیک، کارگاهی، برق، ابزار دقیق و بازرسی با موفقیت انجام شده است.
وی افزود: با وجود محدودیتهای لجستیکی ناشی از جنگ، با تمهیدات اندیشیدهشده، این تعمیرات در برنامه زمانبندی مشخص با حداکثر تلاش گروههای فنی، عملیاتی و پشتیبانی اجرایی شده است.
رئیس عملیات تولید سکوهای ناحیه ۲ پارس جنوبی با اشاره به یکهزار و ۸۷۸ دستورکار انجامشده در این سه سکو گفت: برای اجرای این دستورکارها درمجموع ۹ هزار و ۹۵۷ نفرساعت کار ایمن و بدون حادثه به ثبت رسید.
براساس این گزارش، شرکت نفت و گاز پارس که هرساله تعمیرات اساسی سکوهای گازس پارس جنوبی را در نیمه نخست سال در دستور کار دارد، امسال نیز با وجود شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم، عملیات تعمیرات اساسی سکوها را با درنظرگرفتن محدودیتهای ناشی از الزام حفظ حداکثری تولید گاز در برنامه دارد.
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