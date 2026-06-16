گام تازه در توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با صدور مجوز محیط‌ زیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، حسین احسنی بیان کرد: مجوز محیط‌زیستی موقعیت سکوی A فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی پس از انجام مطالعات فنی - تخصصی، تهیه گزارش ارزیابی آثار محیط‌ زیستی (EIA)، بررسی‌های کارشناسی، دفاع موفق و سرانجام تصویب در کارگروه ارزیابی سازمان حفاظت محیط‌ زیست صادر شد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه حفاظت از محیط‌زیست در سیاست‌های توسعه‌ای شرکت نفت و گاز پارس افزود: در توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، احداث دو سکوی سرچاهی روی دو جکت چهارپایه در آب‌های خلیج فارس با عمق حدود ۷۰ متر، اجرای خط لوله دریایی ۳۲ اینچی به طول حدود ۱۳۵ کیلومتر و خطوط ۴ اینچ پیگ‌بک برگشتی برای انتقال سیال سه‌فازی به پالایشگاه خشکی فاز ۱۲ مجتمع گازی پارس جنوبی در نظر گرفته شده است.

سرپرست بهداشت، ایمنی، محیط‌زیست و پدافند غیرعامل شرکت نفت و گاز پارس ادامه داد: ظرفیت تولید این طرح، روزانه ۲ میلیارد استاندارد فوت مکعب گاز طبیعی برآورد شده است که نقش مهمی در تداوم تولید پایدار گاز، تأمین انرژی کشور و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های بزرگ‌ترین میدان گازی جهان ایفا خواهد کرد.

احسنی با تأکید بر اینکه پیش از این، مجوز نخستین سکوی فراساحلی این طرح در موقعیت سکوی B فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی ازسوی سازمان حفاظت محیط‌زیست صادر شده است، بیان کرد: در فرایند ارزیابی این طرح، همه ابعاد محیط‌زیستی ازجمله حفاظت از اکوسیستم دریایی خلیج فارس، مدیریت پسماندهای حفاری، کنترل آلودگی هوا، مدیریت پساب‌های عملیاتی و پیشگیری از مخاطره‌های محیط‌ زیستی به‌صورت جامع بررسی و الزام‌های مشخصی برای اجرای آن تعیین شده است.

وی افزود: تخلیه‌نکردن آب همراه گاز به دریا، استفاده از سامانه بازیافت گازهای فلر، ممنوعیت گازسوزی پیوسته، پایش برخط انتشار آلاینده‌ها، اجرای برنامه‌های جامع پایش محیط‌ زیست دریایی و به‌کارگیری روش‌های تازه مدیریت گِل و کنده‌های حفاری از مهم‌ترین الزام‌های محیط‌ زیستی این طرح به‌ شمار می‌رود که اجرای آن‌ها زمینه توسعه مسئولانه و پایدار فعالیت‌های صنعت نفت و گاز را فراهم می‌کند.

سرپرست بهداشت، ایمنی، محیط‌زیست و پدافند غیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، دریافت این مجوز را نشانه تعهد شرکت نفت و گاز پارس به دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیط‌ زیست دانست و گفت: این شرکت همچنان اجرای طرح‌های توسعه‌ای را در چارچوب اصول توسعه پایدار و صیانت از سرمایه‌های طبیعی کشور دنبال می‌کند.